Внимание, конкурс «Нет лучше друга, чем здоровье»!

Реском профсоюза работников здравоохранения совместно с редакцией всеми любимой газеты «Она +» проводит конкурс под названием «Нет лучше друга, чем здоровье».

«Единственная красота, которую я знаю, это здоровье», — говорил Генрих Гейне. Но, увы, все мы порой болеем и становимся зависимы от профессионализма людей в белых халатах, их внимательности, доброго сердца и легких рук. И, согласитесь, очень хочется иногда рассказать об их благородном труде. Сейчас у вас такая возможность появилась: газета «Она+» совместно с профсоюзом работников здравоохранения республики объявляет о начале конкурса «Нет друга лучше, чем здоровье!».

Конкурс проводится по трем номинациям:

«Спасибо, доктор!» (рассказы читателей, как врач конкретно помог); «Милые сердцем» (мини-зарисовки о медсестрах и реальные истории от них самих); «Санитар – это звучит гордо!» (истории из практики с живыми примерами от первого лица, написанные санитарами). Фото приветствуются.

Организаторы конкурса призывают Вас и Ваших коллег принять самое активное участие в конкурсе. Свои работы можете направлять в адрес редакции «Она +» (электронный адрес: onaplus@sakhanet.ru, по ватсапу на номер редакции 8914-234-65-24, а также по почте: г. Якутск, ул. Кирова, 17/4, офис 1. )или на электронную почту Рескома profmed@sakha.ru.

Работы принимаются до 02 июля т.г. Итоги будут опубликованы на страницах газеты «Она+» 06 июля т.г.

Призы предоставляют:

— Якутский республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения РФ – памятный знак и денежное вознаграждение в сумме 25 тысяч рублей в каждой номинации;

— Редакция газеты «Она+» — сертификаты на приобретение мебели.