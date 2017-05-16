🔴ВНИМАНИЕ! ИНСТАГРАМ КОНКУРС!!

Друзья! Весна — время обновления, расцвета жизни. Так хочется скинуть весь зимний груз, радоваться, мечтать, стремиться к совершенству😉😄
В связи с наступлением весны объявляем ИНСТАГРАМ-КОНКУРС😎
💡УСЛОВИЯ ПРОСТЫ ✋
🔴 Быть ПОДПИСЧИКОМ нашей страницы @kamelek38
🔴СДЕЛАТЬ РЕПОСТ данного конкурса на своей странице
🔴 Ваша страница должна быть ОТКРЫТОЙ
🔴Необходимо с 14 по 20 мая выложить у себя на странице фотографию ВАС С ПРОДУКЦИЕЙ компании «Камелек» 😄
🔴 поставить хештег #вместескамельком, отметить @kamelek38
🔴внизу обязательно написать историю фотографии😊
Далее мы сделаем РЕПОСТ на своей странице @kamelek38 и вы набираете лайки НА НАШЕЙ СТРАНИЦЕ!
🔵ФОТО ПОБЕДИТЕЛЯ УКРАСИТ НАШИ МАГАЗИНЫ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ – КАЛЕНДАРЬ С ФОТОГРАФИЕЙ ПОБЕДИТЕЛЯ🔵
Всем успехов!😉