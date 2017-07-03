Внимание абитуриентам Якутской ГСХА

Приема документов у абитуриентов, поступающих в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА ведется с 20 июня 2017 г. по направлениям высшего образования
Агротехнологический факультет
- 03.04 — «Агрономия» (Биология, русский язык, математика)
- 03.07 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (Биология,русский язык, математика)
- 03.02 – «Зоотехния» (Биология, русский язык, математика)
- 03.04 – «Технология продукции и организация общественного питания» (Математика, физика, русский язык)
- 04.02 – «Зоотехния» магистратура (собеседование)
Инженерный факультет
- 03.06 – «Агроинженерия» (Математика, русский язык, физика)
- 03.02 – «Природообустройство и водопользование» (Математика, русский язык, физика)
- 03.02 – «Землеустройство и кадастры» (Математика, физика, русский язык)
- 03.01 – «Лесное дело» (Математика, русский язык, биология)
- 03.02 – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (Математика, русский язык, физика)
Факультет ветеринарной медицины
- 03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (Биология, русский язык, математика)
- 05.01 – «Ветеринария» (Биология, русский язык, математика)
- 03.01 – «Биология, профиль Охотоведение» (Биология, русский язык, математика)
- 04.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» магистратура (собеседование)
Департамент по экономико-правовому и гуманитарному образованию
- 03.01 – «Экономика» (Обществознание, русский язык, математика)
Октемский филиал
- 03.04 – «Агрономия» (Биология, русский язык, математика)
- 03.06 – «Агроинженерия» (Математика, русский язык, физика)
ЕГЭ действительны с 2013 года.
Также ведется прием по специальностям среднего профессионального образования только по аттестату.
- Право и организация социального обеспечения (юрист)
- Экономика и бухгалтерский учёт (бухгалтер)
- Зоотехния (зоотехник)
- Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (техник-теплотехник)
- Агрономия (агроном)
- Механизация сельского хозяйства (механик)
- Земельно- имущественные отношения (специалист по земельно-имущественным отношениям)
За подробной информацией по выбору профессии и правилах приема в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА вы можете проконсультироваться, обратившись в мобильные консультационные пункты в улусах. В Сунтарском улусе (89142256946), в Мегино-Кангаласском улусе (89248773442), в Олекминском улусе (89245908115), в Чурапчинском улусе (89142782887), в Хангаласский улусе (89148280778), в Усть-Алданском улусе (89148235006, 89141015538), в Намском улусе (89142961869, 89148204966), в Нюрбинском улусе (89142614639), в Таттинском улусе (89142881828), в Верхневилюйском улусе (89142707089).
Телефон в Якутске 24-49-82. priem_kom14@mal.ru, www.ysaa.ru.comments powered by HyperComments