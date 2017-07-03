Внимание абитуриентам Якутской ГСХА

Приема документов у абитуриентов, поступающих в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА ведется с 20 июня 2017 г. по направлениям высшего образования

Агротехнологический факультет

03.04 — «Агрономия» (Биология, русский язык, математика)

03.07 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (Биология,русский язык, математика)

03.02 – «Зоотехния» (Биология, русский язык, математика)

03.04 – «Технология продукции и организация общественного питания» (Математика, физика, русский язык)

04.02 – «Зоотехния» магистратура (собеседование)

Инженерный факультет

03.06 – «Агроинженерия» (Математика, русский язык, физика)

03.02 – «Природообустройство и водопользование» (Математика, русский язык, физика)

03.02 – «Землеустройство и кадастры» (Математика, физика, русский язык)

03.01 – «Лесное дело» (Математика, русский язык, биология)

03.02 – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (Математика, русский язык, физика)

Факультет ветеринарной медицины

03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (Биология, русский язык, математика)

05.01 – «Ветеринария» (Биология, русский язык, математика)

03.01 – «Биология, профиль Охотоведение» (Биология, русский язык, математика)

04.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» магистратура (собеседование)

Департамент по экономико-правовому и гуманитарному образованию

03.01 – «Экономика» (Обществознание, русский язык, математика)

Октемский филиал

03.04 – «Агрономия» (Биология, русский язык, математика)

03.06 – «Агроинженерия» (Математика, русский язык, физика)

ЕГЭ действительны с 2013 года.

Также ведется прием по специальностям среднего профессионального образования только по аттестату.

Право и организация социального обеспечения (юрист)

Экономика и бухгалтерский учёт (бухгалтер)

Зоотехния (зоотехник)

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (техник-теплотехник)

Агрономия (агроном)

Механизация сельского хозяйства (механик)

Земельно- имущественные отношения (специалист по земельно-имущественным отношениям)

За подробной информацией по выбору профессии и правилах приема в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА вы можете проконсультироваться, обратившись в мобильные консультационные пункты в улусах. В Сунтарском улусе (89142256946), в Мегино-Кангаласском улусе (89248773442), в Олекминском улусе (89245908115), в Чурапчинском улусе (89142782887), в Хангаласский улусе (89148280778), в Усть-Алданском улусе (89148235006, 89141015538), в Намском улусе (89142961869, 89148204966), в Нюрбинском улусе (89142614639), в Таттинском улусе (89142881828), в Верхневилюйском улусе (89142707089).

Телефон в Якутске 24-49-82. priem_kom14@mal.ru, www.ysaa.ru.