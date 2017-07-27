Внезапный визит руководителя стал роковым для ее зама

В Хангаласском районе раскрыта кража денег из сейфа, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В полицию района обратилась руководитель учреждения печати с сообщением о краже 20 000 рублей из ее сейфа.

Пропажу денег женщина обнаружила совершенно случайно. Она явилась на работу, чтобы выполнить срочный заказ, находясь в очередном отпуске.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа не обнаружила следов взлома двери кабинета. Окно тоже не было повреждено. Стало ясно, что деньги руководителя похитил кто-то из работников учреждения.

Как оказалось, ключи от кабинета руководителя хранились только у нее и заменяющего ее работника.

При первичном опросе 53-летняя работник учреждения призналась в содеянном.

Выяснилось, что злоумышленница зашла в кабинет руководителя, чтобы взять некоторые документы. В выдвижном ящике стола обнаружила ключи от сейфа. Уже открыв сейф, обнаружила деньги.

Оказалось, что на похищенные деньги, женщина оплатила кредит. С ее слов, она собиралась незаметно вернуть сумму на место, но неожиданный визит начальства внес свои коррективы.

Признаться и попросить прощения у руководителя лично женщина не захотела. Потерпевшей оставалось только обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».