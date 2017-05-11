Внезапная проверка судов на воздушной подушке

Сегодня, 11 мая, на территории микрорайона «Даркылах» г. Якутска инспекторами ГИМС, представителями Северо-Восточного управления Госморречнадзора и транспортной полиции проведен совместный рейд по проверке предпринимателей и судоводителей судов на воздушной подушке амфибийного типа, занимающихся перевозкой пассажиров по маршруту Якутск – Нижний Бестях – Якутск.

В ходе внезапного рейда проверено 14 судов на воздушной подушке (СВП). С пассажирами, пользующихся услугами СВП, были проведены профилактические беседы по разъяснению правил безопасного поведения на водных объектах, предупреждению о происшествиях на водоемах, а также доведены телефоны экстренных служб, распространены листовки и памятки.

Государственная инспекция по маломерным судам призывает граждан быть предельно бдительными и соблюдать меры безопасности!