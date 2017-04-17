Вместо Подголова назначена и.о. главы Промышленного округа Якутска

Пока Александр ПОДГОЛОВ находится на больничном, и в его отношении проводятся следственные мероприятия, Промышленный округ Якутска не может оставаться без руководителя длительное время.

Поэтому назначена исполняющая обязанности главы Промышленного округа. Ею стала Наталья ЧЛЕНОВА.

Ранее Наталья Владимировна руководила Агентством земельных отношений Якутска.

На сегодняшней планерке в мэрии Якутска Членову официально не представляли. Но она отчитывалась от имени управы Промышленного округа. Таким образом, новый руководитель округа без лишней суеты введена в деловую жизнь города.