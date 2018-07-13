Вместо Николая Местникова ЕР выдвинула в Ил Тумэн второй номер

Если кто и выиграл от того, что Николай МЕСТНИКОВ, генеральный директор аэропорта Якутск, победитель праймериз, оказался под следствием, и к тому же этапирован в Иркутск, так это Иван ДАНИЛОВ, совладелец Строительного рынка, депутат Якутской городской Думы.

О замене кандидатов в Гагаринском округе сообщил ЯСИА секретарь Политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия» Сахамин АФАНАСЬЕВ.

«В связи с самоотводом Николая Местникова, от Гагаринского округа будет выдвигаться Иван Данилов, занявший второе место по итогам праймериз», сообщает издание.

Региональное отделение партии «Единая Россия» подало документы кандидатов в депутаты Ил Тумэна. От партии предоставлено 35 партийных списков по каждому избирательному округу.

Всего от «Единой России» в Госсобрание выдвигаются 105 кандидатов.

«Наш список возглавил Айсен НИКОЛАЕВ, в тройку также входят председатель исполкома ОНФ Валерий ЛЮТЫЙ и призер паралимпийских игр Анастасия ДИОДОРОВА. В нашем списке известные политики, общественники, спортсмены — люди, представляющие широкие слои общества республики«, — сказал Сахамин АФАНАСЬЕВ.

Часть кандидатов — действующие депутаты пятого созыва Ил Тумэн – их 30 человек. Как отметил Афанасьев, в списке много молодых людей до 35 лет – 22 кандидата. Самому молодому кандидату — 25 лет, самому возрастному — 68 лет.

ЦИК Якутии завершает прием документов на выборы в Ил Тумэн

«Единая Россия» стала четвертой партией, заявившей об участии своих кандидатов в выборах в республиканский парламент. Ранее свои списки предоставили региональные отделения КПРФ, ЛДПР и партии «Родина». Всего в Якутии официально зарегистрированы 30 партий. 13 июля — последний день приема документов Центризбиркомом республики.

Единый день голосования пройдет в Якутии 9 сентября. Жители республики выберут главу региона, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Якутской гордумы, мэра Якутска, 15 глав районов, 17 глав поселений, депутатов 23 районных и 7 поселенческих советов.