Вместо банкета – товарищеский матч

В рамках отчета правительства состоялся товарищеский матч между правительственной делегацией и администрацией Усть-Майского района

В товарищеском матче по футболу померились силами команды правительства Республики Саха (Якутия) и администрации Усть-Майского района, в которой победила дружба и хорошая подготовка. Состязания организовали в рамках ежегодного отчета правительства в Усть-Майском районе.

Товарищеский матч получился зрелищным и динамичным. Стоит отметить, что на матче сотрудники правительства показали хорошую физическую подготовку. Автором первого гола стал руководитель делегации, министр образования и науки Якутии Владимир ЕГОРОВ. Позже точным ударом отличился заместитель министра финансов Якутии Иван АЛЕКСЕЕВ. Игра получилась насыщенной яркими моментами.

Администрация Усть-Майского района во главе с заместителем главы района Андреем СЛЕПЦОВЫМ также показала хорошую игру, забив несколько голов в ворота «правительства».

В конечном итоге, как полагается, победила дружба.