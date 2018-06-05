Вместе сделаем город зеленым!

Энергетик ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» Сергей Горчаков вместе с коллегами и соседями третий год подряд проводят акцию «Зеленый десант» по благоустройствусвоих дворов в городе Якутске.

В конце мая жильцы домов номер 26, 26/2 и 36/1 по улице Дзержинского, и дома номер 3 по улице Губина, и 9/3апо Бестужева-Марлинского сажали березки и сосны, а чуть позже клумбы во дворах украсят цветами.