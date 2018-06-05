Вместе сделаем город зеленым!

Энергетик ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» Сергей Горчаков вместе с коллегами и соседями третий год подряд проводят акцию «Зеленый десант» по благоустройствусвоих дворов в городе Якутске.
В конце мая жильцы домов номер 26, 26/2 и 36/1 по улице Дзержинского, и дома номер 3 по улице Губина, и 9/3апо Бестужева-Марлинского сажали березки и сосны, а чуть позже клумбы во дворах украсят цветами.
«Наш край славится своими лесами, но в городе среди бетонных стен и асфальтовых дорог не так много зелени. Нам вполне по силам исправить эту ситуацию, посадить деревья и цветы в своих дворах.Я благодарен работникам станции, которые поддерживают это начинание, помогают выкопать и привезти саженцы. Отдельно хочу поблагодарить директора станции Руслана Исхакова.Посадка деревьев уже стала традиционным весенним мероприятием, и я рад, что оно находит отклик. Соседи и коллеги-энергетики, проживающие рядом, наслышаны о нашей акции, и активно помогают», –рассказал Сергей Горчаков, ведущий экономист управления материально-технического обеспечения ЯГРЭС, и призвал горожан заняться озеленением и благоустройством своих дворов.