Вместе! Коллектив аэропорта «Якутск» отметил Ысыах Туймаады вместе с жителями Строительного и Гагаринского округов

23 июня аэропорт «Якутск» традиционно отметил самый главный праздник республики – Ысыах. В этом году празднование Ысыха Туймаады состоялось в расширенной форме. Ысыах уже известен далеко за пределами региона. В этот день ведущее авиапредприятие республики принимало гостей, приехавших из других регионов страны и даже из-за рубежа. Также, помимо коллектива аэропорта и партнеров, на праздновании были приглашены жители и активисты Строительного и Гагаринского округов.

Открыл праздник генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Николай Местников, который поприветствовал всех гостей Ысыаха, а также отдельно поблагодарил дружный коллектив аэропорта за их слаженный труд. «Праздник воплотил в себе все лучшие его традиции и обычаи. Но Ысыах – это еще и праздник единения народов, проживающих на прекрасной Земле Олонхо, и для нашего интернационального дружного коллектива он, конечно, особенный. Я благодарю каждого за труд. Только благодаря командной работе, профессионализму каждого из вас, нам удалось стать лучшим аэропортом стран СНГ. Да, мы можем с уверенностью это говорить – мы лучшие! – отметил Николай Местников. – Отдельно я хочу поблагодарить наших волонтеров, которые ведут активную работу с жителями наших округов: Строительного и Гагаринского. Это большой труд. Это наши сотрудники, которые знают о проблемах района, общаются с жителями и ежедневно со мной на связи. По сигналам жителей мы выявляем наиболее проблемные вопросы и решаем их».

Так, при участии Николая Местникова были отсыпаны дороги и дворы ряда улиц в Строительном и Гагаринском округах. На днях отсыпали улицы 16 квартала. По заявкам мам и старост домов состоялся круглый стол с семьями и активистами района, чтобы определить дворы, где необходимо поставить детские площадки. Жители сами определили, что справедливо было установить их там, где проживает больше всего детей.

«Социальной работе мы уделяем особенное место, — отметил Николай Местников, — Я всегда говорю, Строительный и Гагаринской округа – это округа, где традиционно живут семьи работников аэропорта. Да и мы – как ключевое предприятие, находящееся на территории округа, не можем не уделять внимание тому, как живут здесь люди. Я лично не могу пройти мимо».

На праздновании Ысыаха были приглашены многодетные семьи Астаповы, Андреевы. «Мы были очень удивлены приглашением на Ысыах от Николая Местникова и аэропорта «Якутск», думали, придем, посидим, посмотрим на мероприятие и все. Совсем не ожидали такого теплого отношения. Хотелось бы поблагодарить Николая Местникова и работников аэропорта за отличное мероприятие, за приглашение, — поделилась эмоциями мама шести детей, жительница Гагаринского округа Мария Андреева. — Мы, жители Гагаринского и Строительного округов, знаем и видим результаты социальных проектов Николая Местникова и всячески пытаемся поддерживать все его начинания. Безгранично благодарны ему за то, что он делает для нашего города. Я являюсь жительницей Гагаринского округа вот уже 8 лет, конечно, было много проблем, но понемногу они все решаются: дорогу отсыпали, видеокамеры установили, и вообще, наверно, все сделано для удобства жителей».

В этот день звучало много теплых добрых слов. Так, комфортность и положительные перемены в аэропорту отметил учредитель ТЦ «Оптимист» Иван Васильевич Иванов: «Я впервые приглашен на мероприятие аэропорта «Якутск», и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллектив, ведь как пассажир я вижу, как аэропорт меняется. Когда мы прилетаем или провожаем кого-то, видим, что у нас в аэропорту замечательные условия: просторная парковка, всегда чисто, цивилизованно, отличное здание, приветливый персонал. Действительно, в последние годы очень четко все работает. Хочу отметить работу персонала, все идеально, вплоть до туалетов. Теплый замечательный «рукав», ведущий к самолету. Спасибо большое.

От себя хочу добавить, что наш торговый центр, а мы соседи с вами в Гагаринском округе, всегда участвует во всех социальных проектах округа. Давайте вместе! Мы готовы сотрудничать и продолжать участвовать и в социальных проектах Николая Местникова. С праздником!».

Ляйсан Фаткуллина, представитель Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО: «Вы нас так тепло приняли! Мы прилетели в ночь с 20 на 21. В аэропорту – в самом главном здании каждого региона – лица приятные, доброжелательные! Спасибо за теплый прием!». Звучали и музыкальные поздравления. Вячеслав Макариевич Попов, авиатор, работавший в аэропорту Вилюйска, а в данное время работник ЖКХ по Верхнеколымскому району, буквально поразил всех гостей праздника, исполнив для них песню и сорвав в итоге овации.

По словам Николая Местникова, тесная связь и взаимодействие жителей Строительного и Гагаринского округов с волонтерами аэропорта положительно влияет на облик округов. «Я считаю, что крупные предприятия должны брать на себя социальную ответственность и улучшать жизнь людей. При этом не надо путать понятия: «просто провести праздник» и «системно выстраивать социальную политику». Это разные вещи. Да, мы уделяем внимание досугу жителей, проводим массовые мероприятия для округов, но это не главное. Может быть, это и наиболее заметно, когда звучит музыка и веселятся люди, но главное здесь выстроить систему, создать благоприятные условия для людей, чтобы им удобно и комфортно жилось здесь. А это большой многосторонний труд, куда входит огромный комплекс мероприятий. Просто единоразово провести праздник или поставить, например, детскую площадку не сложно. Главное – организовать системную работу, слышать людей всегда, а не только когда завершается депутатский срок, как это, к сожалению, часто бывает. Поэтому я принял решение, что теперь, помимо ежедневной работы с жителями округа, ежегодно будем приглашать актив и на наш Ысыах. Поскольку это праздник, который сближает людей».

Мнения:

Елена Борисова, директор управляющей компании, жительница Гагаринского округа:

— Николая Местникова я знаю как кандидата в депутаты, вижу его работу. Он многое делает и для города, и для нашего округа. Думаю, он такой человек, который все свои идеи и замыслы воплощает в жизнь. Я очень благодарна ему за проделанную работу, поддерживаю все его начинания, например, идею о постройке сквера у Трех сэргэ. Такое место было бы очень нужно округу, да и городу в целом, куда можно было бы приехать и спокойно отдохнуть всей семьей.

Я очень рада и тому, что установили камеры видеонаблюдения в подъездах и дворах домов. Так как я являюсь директором управляющей компании, которая обслуживает деревянные дома, то не понаслышке знаю, что дома в этом районе горят как спички, возгорания происходят с опасной частотой. Надеюсь, что установка камер видеонаблюдения обезопасит дома округа и их жителей.

Юлия, жительница Гагаринского округа, работник культуры:

— Считаю установку сквера в местности «Три сэргэ» просто замечательной идеей. Уже слышала, что создали место для выгула собак. Это очень хорошая инициатива Николая Местникова, знаю, что были также установлены детские площадки по округу. Думаю, жители сами должны всячески поддерживать его начала и помогать ему, если мы хотим жить в удобном и безопасном округе.

Любовь Радаева, общественный активист, Гагаринский округ:

— Николай Афанасьевич в нашем Гагаринском округе сделал очень многое, дороги отсыпали, установили очень много красивых детских площадок. Как давно мы ждали таких изменений! И только в этом году, с помощью Николая Афанасьевича Местникова, они все воплощаются в жизнь. Все жители очень довольны и благодарны ему. От имени жителей ул. Курнатовского благодарю коллектив аэропорта и лично Николая Местникова, мы очень довольны тем, что они делают для нас. Скоро собираются сквер строить, тоже очень хорошее дело. И для детей, и для взрослых будет место, где отдохнуть. Также установили площадку для выгула собак, думаю, это очень удобно, да и чисто будет. Хотелось бы больше спортивных площадок во дворах, чтобы развивать у детей любовь к спорту. Очень довольны, что были установлены камеры видеонаблюдения, после этого наши детские площадки стоят в целости и сохранности и на улицах стало безопаснее. Успехов и процветания нашему аэропорту! Мой муж инвалид, и то, что аэропорт делает, как обслуживает инвалидов… Здесь есть все условия, это очень ценно для нас.

Ильгис Фаткуллин, глава администрации муниципального района Республики Башкортостан:

— Ысыах аэропорта «Якутск» прошел просто удивительно. Мы приехали из Республики Башкортостан и впервые стали гостями Якутска, впечатления просто необъяснимые. Удивлены красотой, удивлены трудолюбием, радушием, гостеприимством якутского народа. Воодушевляют люди, их дружелюбие, вежливость и добрососедские отношения. А то, что мы сегодня увидели на мероприятии: сохранение традиций, то, что люди от мала до велика почитают свои корни, традиции, обычаи – мы это оценили очень высоко. И то, что якутский народ собрал вокруг себя практически все народы, которые живут в Российской Федерации, это говорит о том, что здесь теплые, открытые люди и теплая земля. Само мероприятие поразило своей масштабностью, количеством участников, количеством зарубежных гостей и просто радушием якутского народа. Коллектив якутского аэропорта во главе с Николаем Местниковым — очень хорошая команда. У аэропорта «Якутск» креативный руководитель и мы видим, что организаторы продумали всю широту данного мероприятия до мельчайших подробностей. А то, что было на столах, достойно отдельной похвалы, если оценивать по 10-балльной шкале, то оценка, наверно, 10 с плюсом. Для меня самым вкусным на Ысыахе аэропорта был саламат.

Если говорить отдельно об аэропорте «Якутск», то он просто замечательный. Мы много летаем и то, что нам больше всего впало в душу, это, конечно же, доброжелательность сотрудников аэропорта и то, что чувствуется уют, своя атмосфера внутри. Мы от всей души желаем дальнейшего процветания, чтобы мы почаще прилетали и пользовались услугами вашего аэропорта. С праздником!

Лаура Перлин, гость, США:

— В первый раз, когда я приехала в Якутск, местом, где я вдохнула чистый свежий воздух, был аэропорт, мне сразу стало комфортно и очень уютно. Я сразу поняла, что для меня это родное место, что здесь безопасно и что в дальнейшем уже все будет хорошо. Я приехала в Якутию из Сан-Франциско, чтобы побольше узнать о своих корнях. Если бы все было по-другому, если бы первые впечатления у меня были другие, возможно, меня здесь, на Ысыахе, и не было бы, но, к счастью, мне безумно здесь нравится, я чувствую, что это моя родная земля.

Когда я решилась на эту поездку, сомнений не было, просто я совсем не знала, куда еду и что меня там ждет, но знала, что надо ехать. Это как рай, о котором многие люди в Америке даже не слышали, поэтому я и представления не имела, куда я попаду. Что касается сегодняшнего праздника, меня заворожили якутские украшения: бастына, илин кэбиhэр, и очень понравилось носить национальное якутское платье, я сегодня в нем впервые, и это безумно красиво. В будущем хотелось бы приобрести свое. Очень тепло меня сегодня встретили, угощали национальными блюдами, приглашали фотографироваться, в общем, не оставили без внимания. Больше всего, конечно, очень ценится, что традиционная культура развивается, что люди прекрасно знают свой язык, свои песни, они носят свои национальные костюмы, платья. И сегодня как раз такой замечательный солнечный день, что можно прочувствовать всю солнечную энергию. Спасибо вам большое и с праздником!

Юрий Алексеевич Акиньшин, полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации:

— Год от года я прилетаю в Якутию, но на таком празднике присутствую впервые. Каждый раз удивляюсь, как преображается аэропорт, каждый раз смотрю и думаю, что же будет, когда прилечу снова. Происходят очередные превращения, перед этим я еще узнал новости о том, что аэропорт «Якутск» теперь еще и лучший аэропорт стран СНГ, с чем я коллектив и генерального директора Николая Местникова поздравляю от всей души! Успехов коллективу, побед, новых свершений, чтобы мы были всегда счастливы ступить на якутскую землю, хотя и сейчас, благодаря вашей работе, так оно и есть. Растите, дерзайте, побеждайте! Всех с праздником!

Юрий Васильев, Взгляд.Ру, г. Москва:

— Я считаю аэропорт «Якутск» одним из самых комфортабельных и современных аэропортов России. Я много путешествую по России, в частности, по Дальнему Востоку, и если рейс не прямой, а с пересадками, стараюсь выбирать именно этот аэропорт. Персонал здесь доброжелательный и вежливый. Я желаю еще большего процветания компании и больше международных рейсов. А мероприятие мне очень понравилось, каков аэропорт — таков и праздник. Я заметил большое количество гостей из разных регионов России и даже иностранцев, это показывает, насколько гостеприимен персонал и сама Якутия. Ведь аэропорт – это то место, которое в первую очередь видит приезжающий, и именно по первому впечатлению он составляет мнение о Республике. К тому же, я был приятно удивлен тем, насколько люди дорожат своей культурой, насколько они знают ее, пытаются сохранить и соблюдать традиции. Столько талантливых людей я увидел сегодня, это произвело на меня колоссальное впечатление.

Наиля Савинова, активист 16 квартала:

— Я очень признательна, что оказалась среди гостей аэропорта «Якутск». Меня окружили своей любовью, теплотой и заботой достойная команда работников аэропорта. Хочу поблагодарить Николая Местникова и его команду за постоянную поддержку 16 квартала, за то, что они неравнодушны к нашим проблемам и по возможности пытаетесь их решать, тем преображая наш квартал, округ, который становится все комфортней для жизни. Отдельно хочу выделить проект «Безопасный двор» — теперь в подъездах жилых домов, во дворах и на парковках большинства домов квартала ведется видеонаблюдение. От имени жителей нашего квартала поздравляю с праздником и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с командой волонтеров аэропорта. Уруй-айхал!