Влияет ли реконструкция ВПП на предельную коммерческую загрузку самолетов?

АО «Аэропорт Якутск» считает необходимым внести ясность в вопросе о влиянии реконструкции взлетно-посадочной полосы на предельную коммерческую загрузку воздушных судов.

Решение о предельной коммерческой загрузке принимает авиакомпания на основании реальных условий полета (метеоусловия, наличие запасных аэродромов, дальность полета, количество топлива, реконструкция на полосе и др.). Следует отметить, что работы по реконструкции действующей взлетно-посадочной полосы в аэропорту “Якутск” идут с мая этого года, неудобств для пассажиров при этом не возникало.

На предельную коммерческую загрузку влияет и месторасположение запасного аэродрома – чем он дальше, тем больше нужно топлива. Если по фактическим условиям запасной аэродром назначен другой (например,Хабаровск вместо Чульмана), то это прямо влияет на количество топлива, а именно на его увеличение. Очевидно, что экипаж, следуя правилам безопасности полетов, примет решение уменьшить загрузку ВС.

В текущем этапе закрыта часть ВПП – 970 м из 3398,53 м общей длины полосы.Соответственно, для выполнения перевозок пассажиров, груза, почты воздушным транспортом с момента начала работ действует участок протяженностью 2248,53 м. Это позволяет самолетам летать без ограничений и изменений в расписании.