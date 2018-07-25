Власти Якутска взяли на контроль восстановление электроснабжения в городе

Сегодня в 10 часов в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Якутска поступила оперативная информация об аварийном отключении электроснабжения. Треть города была обесточена по причине аварийного отключения на ЯГРЭС-2.
ПАО «Якутскэнерго» сообщило, что причиной отключения стало стороннее воздействие. «Водитель автокрана при маневре повредил одну цепь высоковольтной линии «ЯГРЭС — ЯГРЭС Новая», — говорится на официальном сайте организации. В течение часа энергетики восстановили электроснабжение основных потребителей.
Ситуация с подключением остальных потребителей находится на контроле городских властей, сообщил и.о. первого заместителя главы Виталий Чикачев.
«Население может узнать всю информацию через Единую дежурно-диспетчерскую службу города Якутска, которая плотно взаимодействует с аварийно-диспетчерской службой «Якутскэнерго», — сказал Виталий Чикачев.
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