Власти Якутска взяли на контроль восстановление электроснабжения в городе

Сегодня в 10 часов в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Якутска поступила оперативная информация об аварийном отключении электроснабжения. Треть города была обесточена по причине аварийного отключения на ЯГРЭС-2.

ПАО «Якутскэнерго» сообщило, что причиной отключения стало стороннее воздействие. «Водитель автокрана при маневре повредил одну цепь высоковольтной линии «ЯГРЭС — ЯГРЭС Новая», — говорится на официальном сайте организации. В течение часа энергетики восстановили электроснабжение основных потребителей.

Ситуация с подключением остальных потребителей находится на контроле городских властей, сообщил и.о. первого заместителя главы Виталий Чикачев.