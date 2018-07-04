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4 июля 2018, 17:26
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Власти Якутска рассматривают предложения для создания дополнительных школьных мест

К новому учебному году Окружная администрация города Якутска планирует выкупить и ввести в эксплуатацию два новых здания для создания дополнительных школьных мест. Во время объезда 3 июля и.о. главы города Якутска Дмитрий Садовников осмотрел эти два объекта, а также здание на улице Кирова, 15, которое власти республики передают в безвозмездное пользование муниципалитету.

 

Как рассказал начальник Управления образования Якутска Василий Петров, ежегодно количество детей в общеобразовательных учреждениях города увеличивается, в минувшем 2017-2018 учебном году в Якутске насчитывалось 42 тысячи учащихся, а в следующем году, по предварительным данным, число школьников возрастет более, чем на тысячу. «Население растет, и, чтобы разгрузить наши школы, мы рассматриваем объекты с целью выкупа для создания дополнительных школьных мест. Несмотря на то, что сейчас идет строительство 4 новых школ – это СОШ № 6, СОШ № 25, «Айыы кыһата» и СОШ № 35, мест все равно не хватает», — отметил Василий Петров.

В 203 микрорайоне застройщик предлагает городу выкупить весь второй этаж здания социально-бытового назначения, находящегося на нижних этажах 14-этажногожилого дома. По словам заместителя директора компании «РФА-инвест» Сергея Новгородова, застройщик предлагает под общеобразовательное учреждение помещения площадью более 700 кв. метров. При этом компания должна обеспечить соответствие помещений всем санитарным и противопожарным нормам.

Следующим пунктом рабочая группа Окружной администрации во главе с и.о. главы города ознакомилась с техническим состоянием здания на улице Кирова, 15. Напомним, в этом здании ранее располагался Технический лицей Н.А. Алексеевой, но в январе 2017 года здесь произошло обрушение перегородки, и лицей был вынужден переехать.

Теперь здание, находящееся в республиканской собственности, передано в безвозмездное пользование городу, сообщила заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Елена Кузнецова. «Общая оценка стоимости по капитальному ремонту и оснащению здания лицея составила 18 млн. рублей, из них 15 млн. рублей предусмотрено на ремонт, 3 млн. рублей – на оснащение необходимым оборудованием», — отметила заместитель главы.

Объем ремонтных работ будет определен после проведения технического обследования ООО «НВЦ Геотехнология». Помимо Технического лицея Н.А. Алексеевой, управление образования планирует разместить на первом этаже этого здания начальные классы СОШ № 17.

Далее и.о. главы Якутска Дмитрий Садовников осмотрел новое здание на улице Чайковского, 117/3. Решение по его выкупу будет принято после осмотра надзорными органами.

«Сегодня мы решаем одну из насущных задач в образовании – это обеспечение к 1 сентябрю учебными местами будущих первоклассников. Для этого город рассматривает предложения в том числе частных структур по выкупу объектов для размещения дополнительных учебных мест. Далее с каждым собственником будем прорабатывать условия выкупа недвижимости», — заключил Дмитрий Садовников.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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