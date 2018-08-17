Власти Якутска призывают нелегальных предпринимателей выйти из тени

Незаконное предпринимательство негативно влияет на развитие экономики Якутска, поэтому необходимо принять конкретные меры по борьбе с ним. Такую позицию высказал председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов по итогам круглого стола в Государственном собрании (Ил Тумэн).

Народные депутаты республики, предприниматели, представители надзорных ведомств и общественных объединений ознакомились с опытом работы Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности в Якутске, а также обсудили проект указа о создании Межведомственной комиссии по борьбе с нелегальным предпринимательством при главе региона.

По словам заместителя председателя комиссии Сергея Черных, если ранее предприниматели поднимали вопросы, например, о высоких тарифах, установленных ресурсоснабжающими организациями, то теперь говорится в основном о создании неравных условий конкуренции с нелегальным сектором.

«Тем, кто работает в рамках правового поля, конкурировать с незаконным предпринимательством сложно, так как представителям последнего не надо получать от уполномоченных органов никаких разрешений, соблюдать санитарные нормы. Сегодня фиксируется масса нарушений в сфере земельного, миграционного законодательства. Представители легального бизнеса начали активно обращаться в нашу комиссию. Удалось решить ряд вопросов — например, нормализовать ситуацию на рынке доставки питьевой воды благодаря «выходу из тени» многих служб и вступлению их в ассоциацию», — сообщил он.

Как считает заместитель руководителя Координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Ирина Котенко, нелегальный бизнес становится все более агрессивным: «Санкции очень мягкие, доказывать нарушения сложно. Если на уровне правоохранительных органов определенные шаги предпринимаются, то из судов, по причине их большой загруженности, часто поступаю отказы. Каким-то образом федеральный закон 294-ФЗ, разработанный для защиты бизнеса в целом, встает на защиту нелегального сектора».

Александр Саввинов, принявший участие в обсуждении, уверен, что в ближайшее время необходимо предпринять шаги, которые помогут справиться с проблемой.

«Вопрос нелегального бизнеса в городе стоит остро. Незаконное предпринимательство не лучшим образом сказывается на экономике Якутска, так как теневой сектор либо не платит налоги вовсе, либо существенно их занижает, что в итоге негативно влияет на бюджет столицы. Есть недочеты в федеральном законодательстве. Учитывая положительный опыт работы Межведомственной комиссии в городе, я поддерживаю создание подобного координационного органа на уровне республики. Главное, чтобы его работа строилась на конкретных шагах и решениях, способных облегчить борьбу с незаконным предпринимательством и помочь развитию легального сектора», — подчеркнул председатель Якутской городской Думы.

По итогам круглого стола участники приняли рекомендации, включающие сбор предложений, направленных на улучшение бизнес-климата в республике, совершенствование федерального и регионального законодательства.