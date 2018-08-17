АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
20
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.08.2018, 20:40
Культура & Образование
Подписано намерение о сотрудничестве Германии и Якутии в сфере научных исследований
17.08.2018, 20:22
Общество
«Сахамедиа» подписал соглашение с Нюрбинским районом
17.08.2018, 20:00
Столица
Власти Якутска призывают нелегальных предпринимателей выйти из тени
17.08.2018, 19:38
Общество
Социальный проект АЭБ «Выпускник» расширяет свои границы
17.08.2018, 19:36
Столица
Фотофакт
Анонс
18 августа перекрытие улиц
17.08.2018, 18:54
Общество
Школы Якутска проверяют на пожарную безопасность: готовы 28 из 68
17.08.2018, 17:48
Происшествия
Авиакомпания «Якутия» задолжала ГТЛК 108 млн рублей за аренду SSJ-100
17.08.2018, 17:43
Общество
Днем 20 августа ожидаются плановые отключения электроэнергии
17.08.2018, 17:36
Общество
Осужденные собрали 600 кг овощей
17.08.2018, 17:26
Происшествия
Судебные приставы помогли жительнице Нижнего Бестяха решить «земельный вопрос»
17.08.2018, 17:11
Спорт
В Якутске пройдет экологический женский забег «Бегущая Лена»
17.08.2018, 17:00
Происшествия
Семейный скандал перерос в уголовку
17.08.2018, 16:49
Происшествия
Парень с девушкой, проломив гипсокартонную стену, ограбили бар
17.08.2018, 16:44
Культура & Образование
Фильм «Ага» с якутскими актерами получил главный приз фестиваля в Сараево
17.08.2018, 16:32
Экология
Резонанс
Nordgold: Компания не имеет отношения к загрязнению реки Рэдэрга в Якутии
17.08.2018, 16:30
Происшествия
В Якутии проводится масштабная операция «Быт»
17.08.2018, 16:20
Происшествия
Подросток вынес из магазина коробку с крупной суммой денег
17.08.2018, 16:14
Общество
Фотофакт
Серьга, бумажник и вставная челюсть: якутская газета помогает жителям найти потерянное
17.08.2018, 16:06
Экология
Верхоянский район накрыло дымом от пожаров
17.08.2018, 15:59
Столица
«Война» за лес в Якутске
17.08.2018, 15:56
Столица
Выездная комиссия проверила готовность учебных учреждений к 1 сентября
17.08.2018, 15:54
Общество
Некролог
Якутия простилась с Михаилом Спиридоновым
17.08.2018, 15:49
Экономика
Резонанс
В Якутии нелегальных предпринимателей ждет кнут
17.08.2018, 15:26
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на перекрестке Курашова-Стадухина
17.08.2018, 15:18
Происшествия
Самолет АК «Якутия» вернулся в аэропорт: подробности
17.08.2018, 15:13
Происшествия
Экстра
Хищения в Национальном художественном музее Якутии: арест в зале суда
17.08.2018, 15:02
Происшествия
Два «Ленд Крузера» столкнулись в Якутске
17.08.2018, 14:58
Республика
Фотофакт
Установлен памятник депутату
17.08.2018, 14:48
Общество
В Якутии мальчику-герою, спасшему четверых, вручили почетную грамоту за мужество 
17.08.2018, 14:39
Экология
Видео
Эксклюзив
Медвежонок Умка-Аяна: Вспомним, как ее нашли
17.08.2018, 14:27
Желток
Фотофакт
Тумусовы отметили годовщину свадьбы
17.08.2018, 14:21
Политика
Фотофакт
Прасковья Борисова продолжает общественную работу
17.08.2018, 14:14
Красота & Здоровье
Интервью
Травматолог-ортопед Степан Тордуин: В моей крови течет кровь костоправов, травников
17.08.2018, 12:23
Происшествия
Фотофакт
Поле конопли сожгли в Якутии
17.08.2018, 12:12
Экология
Резонанс
Парализованные чайки в Якутии: Птиц накормили хлебом с алкоголем!
17.08.2018, 12:06
Общество
Заклейменная: Якутянка, которую соседка превратила в уголовницу, получила работу
17.08.2018, 11:33
Происшествия
Два жителя Якутии пропали при загадочных обстоятельствах
17.08.2018, 10:46
Происшествия
Осужденный за педофилию иностранец подал апелляцию в Верховный суд Якутии
17.08.2018, 10:38
Экология
Белая медведица Умка-Аяна, найденная в Якутии, проходит курс реабилитации
17.08.2018, 10:25
Происшествия
27 лесных пожаров бушуют в Якутии
17.08.2018, 10:08
Столица
Участок улицы Чайковского в Якутске закроют на ремонт
17.08.2018, 10:02
Происшествия
Пришел в гости и забил до смерти
17.08.2018, 9:49
Общество
Продлевается видеоконкурс «Вопросы охраны окружающей среды Якутии» (приз Nintendo Switch!)
17.08.2018, 9:26
Происшествия
Эксклюзив
Скандал
Николай Румянцев и его депутатский мандат: всех обманул?
17.08.2018, 9:20
Общество
Резонанс
Роспотребнадзор закрыл завод, консервами которого отравились в Якутии
17.08.2018, 9:10
Происшествия
Видео
Депутат Румянцев рассказал, как произошло смертельное ДТП
17.08.2018, 9:00
Происшествия
Ночной пожар в Сунтаре
17.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 17 августа 2018
17.08.2018, 2:23
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – V: Распри
17.08.2018, 1:47
Общество
Сегодня юбилей краеведа
16.08.2018, 23:11
Происшествия
Резонанс
Дело Николая Румянцева: 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости
16.08.2018, 18:37
Происшествия
Скандал
В аэропорту Мирного задержали авиадебошира из бизнес-класса: новые подробности
16.08.2018, 17:55
Общество
Энергетики решили проблему многодетной семьи
16.08.2018, 17:45
Общество
Внимание дети! Госавтоинспекция усилит работу
16.08.2018, 17:35
Происшествия
Пьяный москвич устроил дебош на борту самолета
16.08.2018, 17:15
Спорт
В Якутске прошел первый кросс-биатлон
16.08.2018, 17:00
Общество
Предстоят временные ограничения электроснабжения
16.08.2018, 16:50
Столица
В Якутске на перекрестке Лермонтова — Красильникова установят дорожные камеры
16.08.2018, 16:40
Спорт
В сентябре в Якутск съедутся звезды борцовского ковра
16.08.2018, 16:30
Экология
Названы источники загрязнения реки Рэдэрга
16.08.2018, 16:20
Столица
Программа празднования Дня флага России в Якутске
16.08.2018, 16:05
Экология
Якутия передаст 25 овцебыков Магаданской области
16.08.2018, 15:55
Происшествия
15-летний мотоциклист попал в страшную аварию с «крузаком»
16.08.2018, 15:45
Происшествия
Житель Якутска может получить 2 года тюрьмы за удар тарелкой по голове
16.08.2018, 15:35
Экология
Опергруппа экологов работает на месте загрязненной китайскими старателями реки Рэдэрга
16.08.2018, 15:25
Происшествия
Молодой человек решил прокатиться с ветерком на чужих жигулях
16.08.2018, 15:15
Экономика
Разработан проект комплексного плана модернизации и реконструкции аэропортов
16.08.2018, 15:05
Общество
Единственную в мире шапку из мамонтовой шерсти показали по телевизору
16.08.2018, 14:55
Общество
В Якутии в колонии-поселении открылась библиотека для осужденных
16.08.2018, 14:45
История
Возраст самой северной в мире стоянки, найденной в Якутии, может составить сотни лет
16.08.2018, 14:35
Общество
Эксперты Всемирного банка посетят Якутию
16.08.2018, 14:14
Общество
Резонанс
Почта возместила ущерб и уволила начальника, присваивавшего чужую зарплату
Архив новостей
Столица
17 августа 2018, 20:00
76

Власти Якутска призывают нелегальных предпринимателей выйти из тени

Незаконное предпринимательство негативно влияет на развитие экономики Якутска, поэтому необходимо принять конкретные меры по борьбе с ним. Такую позицию высказал председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов по итогам круглого стола в Государственном собрании (Ил Тумэн).

Народные депутаты республики, предприниматели, представители надзорных ведомств и общественных объединений ознакомились с опытом работы Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности в Якутске, а также обсудили проект указа о создании Межведомственной комиссии по борьбе с нелегальным предпринимательством при главе региона.

По словам заместителя председателя комиссии Сергея Черных, если ранее предприниматели поднимали вопросы, например, о высоких тарифах, установленных ресурсоснабжающими организациями, то теперь говорится в основном о создании неравных условий конкуренции с нелегальным сектором.

«Тем, кто работает в рамках правового поля, конкурировать с незаконным предпринимательством сложно, так как представителям последнего не надо получать от уполномоченных органов никаких разрешений, соблюдать санитарные нормы.  Сегодня фиксируется масса нарушений в сфере земельного, миграционного законодательства. Представители легального бизнеса начали активно обращаться в нашу комиссию. Удалось решить ряд вопросов — например, нормализовать ситуацию на рынке доставки питьевой воды благодаря «выходу из тени» многих служб и вступлению их в ассоциацию», — сообщил он.

Как считает заместитель руководителя Координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Ирина Котенко, нелегальный бизнес становится все более агрессивным: «Санкции очень мягкие, доказывать нарушения сложно. Если на уровне правоохранительных органов определенные шаги предпринимаются, то из судов, по причине их большой загруженности, часто поступаю отказы. Каким-то образом федеральный закон 294-ФЗ, разработанный для защиты бизнеса в целом, встает на защиту нелегального сектора».

Александр Саввинов, принявший участие в обсуждении, уверен, что в ближайшее время необходимо предпринять шаги, которые помогут справиться с проблемой.

«Вопрос нелегального бизнеса в городе стоит остро. Незаконное предпринимательство не лучшим образом сказывается на экономике Якутска, так как теневой сектор либо не платит налоги вовсе, либо существенно их занижает, что в итоге негативно влияет на бюджет столицы. Есть недочеты в федеральном законодательстве. Учитывая положительный опыт работы Межведомственной комиссии в городе, я поддерживаю создание подобного координационного органа на уровне республики. Главное, чтобы его работа строилась на конкретных шагах и решениях, способных облегчить борьбу с незаконным предпринимательством и помочь развитию легального сектора», — подчеркнул председатель Якутской городской Думы.

По итогам круглого стола участники приняли рекомендации, включающие сбор предложений, направленных на улучшение бизнес-климата в республике, совершенствование федерального и регионального законодательства.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.08.2018, 22:15
Общество
Фотофакт
Грибной год! Запасы на зиму
15.08.2018, 1:52
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – III: Банки
14.08.2018, 1:24
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – II: Нефть и газ
12.08.2018, 16:14
Общество
Резонанс
Аномальная массовая гибель птиц в Якутии продолжается
11.08.2018, 19:58
Общество
Фотофакт
Самый добрый человек покинул «Битву блогеров»
13.08.2018, 13:10
Опрос
Эксклюзив
Кому вы доверяете больше всего? (опрос для жителей Якутии)
11.08.2018, 12:46
Общество
Видео
Как якутский костоправ Гурий Турантаев лечил Кабаеву Алину
14.08.2018, 17:46
Происшествия
Экстра
В Якутии семья попала в жуткое ДТП: женщина-водитель погибла
13.08.2018, 12:25
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах: Алмазы
12.08.2018, 16:00
Общество
Фотофакт
Батагайский кратер на фото National Geographic
16.08.2018, 23:11
Происшествия
Резонанс
Дело Николая Румянцева: 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости
15.08.2018, 1:07
Республика
Эксклюзив
Петр Шишигин: Муниципалитеты должны быть заинтересованы в раскрытии своего туристического потенциала
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
17.08.2018

Социальный проект АЭБ «Выпускник» расширяет свои границы

Экстра
Происшествия
17.08.2018

Хищения в Национальном художественном музее Якутии: арест в зале суда

Видео Эксклюзив
Экология
17.08.2018

Медвежонок Умка-Аяна: Вспомним, как ее нашли

Происшествия
17.08.2018

Два жителя Якутии пропали при загадочных обстоятельствах

Резонанс
Общество
17.08.2018

Роспотребнадзор закрыл завод, консервами которого отравились в Якутии

Видео
Происшествия
17.08.2018

Депутат Румянцев рассказал, как произошло смертельное ДТП

Резонанс
Происшествия
16.08.2018

Дело Николая Румянцева: 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости

Скандал
Происшествия
16.08.2018

В аэропорту Мирного задержали авиадебошира из бизнес-класса: новые подробности