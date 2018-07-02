Власти Якутска помогут многодетной семье, пострадавшей от пожара

Многодетной семье Кожеваткиных будет оказана помощь. Исполняющий обязанности главы города Дмитрий Садовников встретился с многодетной семьей Кожеваткиных, которые в результате пожара остались без крыши над головой. К счастью, обошлось без жертв.

Семья Кожеваткиных, в которой трое детей лишились единственного дома. На сегодняшний день семья вынуждена ютится по домам у родственников. Пожар произошел во время грозы, молния ударила по кровле.

«Мы построили этот дом осенью 2015 году. Строили его по предоставленной субсидии. Произошедшее стало для нас потрясением. Сгорело все, что было нажито. В день, когда случился пожар в доме никого не было. Детей мы ранее отправили в деревню к бабушке. Сами были в этот момент в городе, собирали документы, чтобы провести к дому газ», — поделился глава семейства Василий Кожеваткин.

Эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Анжелика Андреева подчеркнула необходимость психологической поддержки пострадавших.

«Мы договорились с Центром социально-психологической поддержки молодежи, чтобы семье оказали психологическую поддержку, так как у членов семьи такое горе вызывает большой стресс. Мы обратились в администрацию города, чтобы семье помогли найти временное жилье, хотя бы до наступления холодов», — сказала Анжелика Андреева.

И.о. главы города Дмитрий Садовников выразил слова сочувствия пострадавшей семье и заверил, что администрацией города будет оказана помощь в восстановлении жилья. В этой связи администрации микрорайона Марха было дано поручение рассмотреть возможность временного расселения семьи в районе Мархи или же в черте города.