Власти Якутии решают проблемы застройщика

В Минстрое Якутии состоялось расширенное совещание по вопросу текущего строительства объектов ООО «Монолит Строй». Напомним, что данный застройщик осуществляет строительство двух объектов по улице Автодорожная в квартале 11 города Якутска, однако он перенес срок ввода объекта в эксплуатацию с 4 квартала 2017 года на 4 квартал 2018 года.

По словам застройщика, проблема завершения строительства связана с отсутствием у него денежных средств. Кроме того у застройщика имеются вопросы по задолженности тех.присоединения объектов, а также в отсутствии продлении страховки по договорам гражданской ответственности застройщика.