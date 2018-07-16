Власти Якутии решают проблемы застройщика

В Минстрое Якутии состоялось расширенное совещание по вопросу текущего строительства объектов ООО «Монолит Строй». Напомним, что данный застройщик осуществляет строительство двух объектов по улице Автодорожная в квартале 11 города Якутска, однако он перенес срок ввода объекта в эксплуатацию с 4 квартала 2017 года на 4 квартал 2018 года.
По словам застройщика, проблема завершения строительства связана с отсутствием у него денежных средств. Кроме того у застройщика имеются вопросы по задолженности тех.присоединения объектов, а также в отсутствии продлении страховки по договорам гражданской ответственности застройщика.
Присутствовавшие представители ресурсоснабжающих организаций отмечали что, несмотря на выявленные нарушения, представители застройщика не спешат их устранять и не выходят на контакт.
По итогам совещания министр архитектуры и строительного комплекса РС(Я) Вера Кузакова резюмировала, что все проблемы у застройщика ООО «Монолит Строй» связаны с неумением грамотно планировать свою работу и отметила, что из-за непрофессионализма руководства компании не должны страдать дольщики. Она обязала застройщика в кратчайшие сроки представить недельно-суточные графики, а также графики производства работ и поставки материалов, Также застройщику необходимо разрешить вопросы со страховой компанией и саморегулируемой организацией по размеру членского взноса и повышения уровня специалистов.
Кроме того министр дала поручения ресурсоснабжающим организациям решить вопрос по заключению новых договоров тех.присоединения объектов, сообщает пресс-служба Минстроя РС(Я).
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