Власти Якутии разработают единый бренд региона для продвижения туризма

Туристско-информационный центр «Якутия» — подведомственное учреждение министерства предпринимательства, торговли и туризма одноименной республики — займется разработкой бренда региона и маркетинговой программы для его продвижения.

«На текущий момент мы готовы предложить туристам более 80 туристических продуктов. Однако для того, чтобы заинтересовать потенциальных путешественников, необходимо создать узнаваемый бренд нашей территории. Мы работаем над созданием концепции единого бренда для продвижения Якутии на туристическом рынке. Далее будет разработана маркетинговая программа продвижения бренда», — рассказала ТАСС представитель центра Наталья Тюкавкина.

Собеседница агентства отметила, что при создании бренда будет сделана ставка на образ холода, который «позволил сохранить истоки культуры, природы, самобытность».

«Якутия — регион, где уже есть бренды, созданные самой природой. Это Полюс холода, Ленские столбы. В 2019 году будет организован ряд пресс-туров. В частности, событийные мероприятия в регионе, например, фестиваль „Зима начинается с Якутии“, Ысыах (национальный праздник встречи лета), „Бриллиантовая неделя“ станут еще масштабнее», — сказала она.

По словам Тюкавкиной, для продвижения туризма центр запустит сайт, который позволит приобрести и оплатить туры. «На сайте можно будет купить готовый тур, забронировать транспорт, место проживания. Также будет разработано мобильное приложение», — рассказала представитель центра.