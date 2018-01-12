Власти Якутии попросили районные СМИ не бояться затрагивать острые темы

Власти республики намерены расширить и укрепить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации на местах.

«Когда проблемы возникают по тематическим явлениям или недоработкам власти, об этом нас надо информировать, не надо замалчивать», — обратился к редакторам районных газет руководитель департамента по информационной политике Роман Мандзяк.

Он подчеркнул, что сегодня улусные газеты играют первостепенную роль в своевременном разрешении социальных конфликтов и могут оказывать реальную помощь сельским жителям. Ведомство готово оказывать всемерную поддержку, в том числе в продвижении тем на республиканском и федеральном уровнях.

Кроме того, власти Якутии готовы к сотрудничеству с негосударственными СМИ, которым в 2017 году по итогам конкурсов выделено более 80% грантов, направленных на поддержку органов публичной передачи информации.