Власти Якутии: Надо жить по средствам

Проект госбюджета Якутии на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, внесенный в Госсобрание (Ил Тумэн) правительством по инициативе главы республики, носит «крайне напряженный характер». Об этом глава кабинета республики Владимир Солодов заявил в ходе третьего (очередного) пленарного заседания парламента 20 ноября 2018 года.

«В тот момент, когда я приступил к обязанностям председателя правительства республики в июне 2018 года, разрыв между доходами и расходами госбюджета республики превышал 20 млрд. рублей. Первые несколько месяцев каждый мой день работы в правительстве начинался и заканчивался с вопроса: как свести концы с концами и определить наиболее приоритетные и без того приоритетных расходов. Такая ситуация возникла в результате того, что в прошлом году был принят бюджет, в котором расходы существенно превышали имеющиеся доходы», — поделился первыми впечатлениями от работы с главным финансовым документом республики глава кабинета министров Якутии.

На сегодняшний день, по словам Владимира Солодова, ситуация благоприятная. «Нам действительно удалось сбалансировать бюджет, и мы с уверенностью можем сказать, что разрыв между доходами и расходами не превышает 1-1,5 млрд. рублей. Ситуацию удалось решить благодаря работе, которая была проведена лично главой республики Айсеном Николаевым, поддержке руководства страны и беспрецедентным мерам, принятым руководством компании «АЛРОСА» по изменению дивидендной политики и увеличению налоговых выплат в бюджет. За что, мы, как правительство республики, очень благодарны недропользователям, которые формируют значительную часть нашего бюджета, и в сложных ситуациях всегда идут навстречу», — сказал он.

В этой связи премьер-министр отметил, что категорически не согласен с предложением народных депутатов республики по увеличению расходной части бюджета на дополнительные 10 млрд. рублей.

Владимир Солодов считает, что нужно придерживаться принципа «тратить ровно столько, сколько зарабатываем». Он призвал парламентариев придерживаться консервативного сценария и распределять дополнительные доходы по мере их поступления в течение года. Такой подход будет более правильным и обоснованным, считает председатель правительства.

Также он отметил, что бюджет республики социально ориентирован, поэтому средства, в первую очередь, направляются на выполнение мероприятий по реализации «майских указов» главы государства и приоритетных обязательств правительства республики. Поэтому не выделяется достаточно средств на развитие перспективных направлений экономики, креативной индустрии, туризма, развития инновационной сферы, прорывных отраслей промышленности. «Эти сферы почти не отражены в бюджете, средства на них неприлично малы. Но они малы не от того, что мы хотим этого, а потому что нет средств», — заключил глава кабмина.

В заключение Владимир Солодов сообщил, что внимательно записал все предложения народных депутатов республики и рад конструктивному сотрудничеству.