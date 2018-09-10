Власти в Усть-Майском районе пойманы на халатности и мошенничестве

В Якутии завершено два уголовных дела с мерой уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РС (Я) окончено расследование двух уголовных дел в отношении заместителя главы муниципального района «Усть-Майский улус (район)» и в отношении председателя Петропавловского наслежного Совета депутатов Усть-Майского района.

Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2016 г. должностное лицо, исполняя обязанности главы муниципального района «Усть-Майский улус (район)», подписало ряд финансовых документов, на основании которых индивидуальному предпринимателю перечислены денежные средства за работы по строительству здания архива. При этом, в нарушении своих должностных обязанностей, а также условий муниципального контракта проверка фактически выполненных работ не производилась. Сотрудниками УЭБиПК МВД по РС (Я) установлено, что сумма на выполнение работ составляла 3 351 057 рублей 27 копеек, что повлекло причинение имущественного ущерба администрации района не вышеуказанную сумму, в результате чего должностному лицу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, принял меры к возмещению ущерба, индивидуальным предпринимателем возвращены необоснованно полученные денежные средства.

Постановлением суда к обвиняемому с учетом полного возмещения вреда, а также признания вины, применена мера уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей.

Кроме того, отделом по расследованию особо важных СК СУ РФ по РС(Я) окончено расследование уголовного дела в отношении председателя Петропавловского наслежного Совета депутатов Усть-Майского района Республики Саха (Якутия) по ч. 1 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 327 (изготовление подложного документа) УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что в ноябре 2017 г. подозреваемая, являясь генеральным директором коммерческой организации, заключила договор с администрацией муниципального района «Усть-Майский улус (район)» на выполнение работ по содержанию автодороги в п. Эльдикан стоимостью 79 169 рублей.

В дальнейшем подозреваемая предоставила в администрацию района подложные документы о выполнении указанных работ, тем самым обманула должностных лиц и незаконно получила вышеуказанные денежные средства.

Как установлено в ходе следствия указанные работы подозреваемой не выполнялись и денежные средства ей выплачены незаконно.

Подозреваемая в ходе расследования полностью признала свою вину, вернула в бюджет муниципального образования похищенные средства в полном объеме.

Постановлением суда к подозреваемой с учетом полного возмещения вреда, а также признания вины применена мера уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 рублей.

Уголовное дело в отношении заместителя главы муниципального района «Усть-Майский улус (район)» возбуждено по материалу проверки, проведенному УЭБиПК МВД России по Республике Саха (Якутия)