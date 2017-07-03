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3 июля 2017, 19:19
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Власти проверяют сообщение о нефтяной пленке в реке Нюя

Министерство охраны природы РС(Я) проводит проверку в связи с появившейся в интернете информацией о нефтяной пленке в реке Нюя Ленского района.

Также сегодня в адрес министра охраны природы поступило официально письмо от главы Орто-Нахаринского наслега Ленского района с просьбой провести внеплановую проверку нефтегазовых объектов, находящихся на территории р. Нюя. По словам очевидцев, 3 июля вся береговая поверхность реки затянулась пленкой похожей на нефтепродукты.

По поручению министра охраны природы республики Сахамина Афанасьева на место происшествия были направлены инспекторы Ленского  комитета охраны природы.

Как рассказал председатель Ленского комитета охраны природы Трофим Никонов, на обследование акватории реки Нюя направлены две группы, состоящая из госинспекторов и специалистов химико-аналитической лаборатории.

«Одна группа выехала на место обнаружения нефтяной пленки возле с. Орто-Нахара, другая – на верховье реки Нюя. Оттуда они будут сплавляться на моторной лодке на предмет обнаружения источника загрязнения. Ожидаем, что первая группа вернется сегодня ночью, вторая только завтра», — сообщил Трофим Никонов.

Подробная информация будет опубликована по итогам проверки.

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Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я). 
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