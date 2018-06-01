АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.02
 72.58
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.06.2018, 13:17
Столица
В Центральном округе Якутска новый глава
01.06.2018, 13:11
Политика
Экстра
Айсен Николаев: выборы мэра Якутска пройдут в декабре
01.06.2018, 12:52
Происшествия
За минувшие сутки в Якутии двое детей выпали из окон домов
01.06.2018, 12:40
Столица
Одно из первых кадровых решений ио главы города Якутска
01.06.2018, 12:38
Финансы
Россельхозбанк принял участие в VII Генеральной Ассамблее Всемирной фермерской организации
01.06.2018, 12:06
Общество
Фотофакт
Справедливая Россия поздравляет с 1 июня и дарит подарки на площади Орджоникидзе
01.06.2018, 11:35
Происшествия
В полицию Якутска поступают сообщения о мошенниках под видом сетевого маркетинга
01.06.2018, 11:22
Политика
Александр Кошуков внёс в Ил Тумэн закон, защищающий ветеранов боевых действий
01.06.2018, 11:07
Культура & Образование
Более 8 тысяч школьников смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях Якутска
01.06.2018, 10:49
Общество
Энергетики приняли участие в акции «Должны смеяться дети»
01.06.2018, 10:35
Общество
Александр Ноговицын: Пусть в каждом доме всегда звучит детский смех и сияют улыбки!
01.06.2018, 10:28
Общество
Владислав Пак – почетный работник энергетики РС(Я)
01.06.2018, 10:05
Происшествия
В Якутии на реках Колыма и Яна подтоплено шесть населенных пунктов
01.06.2018, 10:00
Общество
1 июня: программа праздника
01.06.2018, 10:00
Столица
Анонс
Прямой разговор с Николаем Габайдуллиным
01.06.2018, 9:59
Экономика
 В «Киэргэ» скупка золота 1 350 рублей за грамм
01.06.2018, 9:45
Республика
Паводок – 2018: В ближайшие 3-4 суток ледоход на реке Лена достигнет устьевого участка
01.06.2018, 9:17
Происшествия
В Якутске сотрудники ГИБДД предотвратили чрезвычайные происшествия
01.06.2018, 9:00
Общество
Поздравление Александра Саввинова с Международным днем защиты детей
01.06.2018, 8:32
Происшествия
31 мая в Якутске на ДСК «Сардана» горели 4 участка
01.06.2018, 8:13
Культура & Образование
Старт Осуохаю дают дети!
01.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 1 июня 2018
01.06.2018, 0:38
Желток
Эксклюзив
«Один из нас» возвращается!
01.06.2018, 0:06
Общество
Сегодня день рождения руководителей, журналистов и певицы
31.05.2018, 22:55
Желток
Резонанс
Якутский предприниматель о доме в Калифорнии: Это была шутка!
31.05.2018, 22:44
Общество
Президент России наградил якутян
31.05.2018, 22:19
Политика
Экстра
Новая порция отставок госслужащих
31.05.2018, 21:42
Столица
Позитив
1 июня магазин BASCONI раздает сладости детишкам
31.05.2018, 21:16
Общество
Айсен Николаев на телерадиомарафоне и 1 миллион рублей от «Японца»
31.05.2018, 21:06
Общество
АЭБ направил около 2 млн. руб. пострадавшим от паводка многодетным семьям и муниципалитетам
31.05.2018, 20:51
Культура & Образование
100-летие поэта Гавриила Вешникова – Баал Хабырыыса отметили в НХМ РС (Я)
31.05.2018, 20:45
Красота & Здоровье
Некролог
Ушел из жизни знаменитый хирург Якутии
31.05.2018, 18:45
Происшествия
Резонанс
Жительница Якутска забила свою дочь до смерти плоскогубцами
31.05.2018, 18:30
Экономика
С 1 июня открывается навигация для маломерных судов в Якутске и районах
31.05.2018, 18:15
Столица
Школьники посадили 27 деревьев
31.05.2018, 17:55
Столица
В Якутске завершился очередной отопительный сезон 
31.05.2018, 17:45
Столица
В Якутске стоимость проезда в автобусах за наличные вырастет до 30 рублей
31.05.2018, 17:35
Общество
ECOGAS: Экология плюс экономия
31.05.2018, 17:25
Республика
Айсен Николаев присоединился к телемарафону «Всем миром»
31.05.2018, 17:15
Спорт
Их имена узнают все. Скай Файтер и Форлан одерживают первые победы
31.05.2018, 17:05
Спорт
Резонанс
Министерство спорта Якутии опровергает информацию, полученную от прокуратуры
31.05.2018, 16:55
Происшествия
Пожары в Майе и в Сунтаре
31.05.2018, 16:45
Общество
Парикмахеры Якутии заявили о готовности создать объединенную профсоюзную организацию
31.05.2018, 16:35
Общество
Фотофакт
Более тонны продуктов собрала «Корзинка добра»
31.05.2018, 16:25
Спорт
Марафонец-рекордсмен из Италии Паоло Вентурини посетит Ысыах в Якутии
31.05.2018, 16:15
Столица
Анонс
А вы идете на дискотеку 90-х?
31.05.2018, 16:05
Экономика
«Кораблик счастья» вновь отправился в путь!
31.05.2018, 15:55
Республика
Якутяне могут поддержать пострадавших от паводка через SMS
31.05.2018, 15:45
Экология
Сотрудники Минприроды Якутии перечислили свой однодневный заработок пострадавшим от паводка
31.05.2018, 15:35
Происшествия
Госавтоинспекция будет усиленно проверять водителей тракторов
31.05.2018, 15:25
Общество
Более 200 тысяч рублей собрали организаторы благотворительного концерта для маленькой Светы Протопоповой
31.05.2018, 15:15
Республика
Я не исключаю, что в поселке Угольное будет развернут эвакопункт — Юрий Зайцев
31.05.2018, 15:05
Культура & Образование
Звездные художники — детям: АГИКИ приглашает на паблик-арт 
31.05.2018, 14:55
Экономика
Айхал Габышев принял участие на XV съезде саморегулируемых организаций
31.05.2018, 14:45
Общество
В Якутии стартовал телерадиомарафон «Всем миром» в помощь пострадавшим от паводка
31.05.2018, 14:35
Экономика
1 июня в Энергосбыте пройдет День самоуправления
31.05.2018, 14:25
Экология
Ожидается усиление ветра в четырех районах республики 
31.05.2018, 14:10
Республика
Представление врио главы Якутии состоится 1 июня
31.05.2018, 14:00
Спорт
Якутянка Матрена Ноговицына — чемпионка мира по стоклеточным шашкам
31.05.2018, 13:43
Политика
Резонанс
Анатолий Семенов опроверг информацию о возможном назначении премьером Якутии
31.05.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Какие пляжи вреднее: галечные или песочные
31.05.2018, 13:15
Экология
Позитив
Хаарчаана принимает поздравления
31.05.2018, 13:00
Происшествия
К дисциплинарной ответственности привлечена руководитель органа опеки и попечительства
31.05.2018, 12:50
Спорт
С 2019 года в мас-рестлинге будет введен допинг-контроль
31.05.2018, 12:47
Происшествия
Режим ЧС действует в лесах Усть-Майского района
31.05.2018, 12:40
Политика
В Якутии перенесли представление Николаева Госсобранию и правительству
31.05.2018, 12:37
Экономика
Энергетики продолжают восстановительные работы в центральной Якутии
31.05.2018, 12:30
Происшествия
Школьник украл смартфон и спрятал его в лесу
31.05.2018, 12:29
Происшествия
Правительственная группа вылетает в терпящий стихийное бедствие Верхнеколымский улус
31.05.2018, 12:20
Столица
Лучшие сказители Осуохая соберутся на Ысыах Туймаады
31.05.2018, 12:18
Происшествия
Полиция ищет пострадавших от действий «АартыкЭкспрессКредит»
31.05.2018, 12:10
Общество
Якутск в судьбе народов севера
Архив новостей
Общество
1 июня 2018, 10:28
230

Владислав Пак – почетный работник энергетики РС(Я)

Директору производственного центра АО «Сахаэнерго» Владиславу Пак присвоено звание почетного работника энергетики Республики Саха (Якутия).

Трудовой путь Владислава Владимировича начался с должности мастера по ремонту технологического оборудования производственного объединения «Навоиазот» г. Навои, после шести лет работы в котором он переехал в Якутию и пополнил ряды специалистов АК «Якутскэнерго».

В системе якутской энергетики Владислав Пак уже 22 года. Работал на Якутской ТЭЦ, в Северо-Восточных и Северных электрических сетях. В 2001 году Владислава Владимировича пригласили в образованную на тот момент компанию «Сахаэнерго» на должность заместителя начальника производственно-технического отдела. Затем семь лет он возглавлял одно из основных подразделений общества — управление эксплуатации и ремонта дизельного оборудования. С декабря 2013 года – руководит производственным центром «Сахаэнерго».

«Производственный центр — это средоточие всех товарно-материальных ценностей компании. Все ресурсы, необходимые для эксплуатации и ремонта оборудования «Сахаэнерго», аккумулируются здесь и затем распределяются по всем филиалам, — рассказывает Владислав Владимирович. — На базе центра выполняется и одна из важных задач компании — изготовление дизельных станций в блок-модульном исполнении по инвестиционным программам АО Сахаэнерго. В год наши специалисты совместно с управлениями исполнительной дирекции собирают порядка 30-40 модулей. Также персонал ПЦ изготавливает сертифицированные емкости, необходимые для приема и хранения дизельного топлива на дизельных электростанциях.

С 2016 года производственный центр отвечает за эксплуатацию дизельных электростанций в селах Туобуя и Юрян Верхневилюйского района, Лекечен Вилюйского улуса, Исит, Кытыл Дюра, Синск, Чкалово и Тойон Ары Хангаласского улуса.

Отдельное внимание уделяется трудоустройству инвалидов. С целью обеспечения рабочими местами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе производственного центра действует швейная мастерская. Здесь занимаются пошивом рукавиц для персонала, ремонтом униформ работников «Сахаэнерго».

Вот уже пятый год под руководством Владислава Владимировича производственный центр справляется со всеми поставленными задачами. Владислав Пак — грамотный и ответственный специалист, руководитель — строгий, но справедливый. Его многолетний и добросовестный труд отмечен многими отраслевыми почетными грамотами и благодарностями, среди которых Почетная грамота Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), Почетная грамота ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Благодарность Министерства энергетики РФ.

Коллектив АО «Сахаэнерго» искренне поздравляет Владислава Владимировича с присвоением звания «Почетный работник энергетики Республики Саха (Якутия)» и желает неиссякаемой энергии и дальнейших профессиональных успехов.

 

Справка

АО «Сахаэнерго» обеспечивает электроэнергией и теплом жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 143 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2072 километра. Является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго».

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

http://www.yakutskenergo.ru

Пресс-служба АО «Сахаэнерго»

тел.:  +7 (4112) 49-36-55

sirik-zg@sakhaenergo.ru

Залина Сирик

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго» .
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
30.05.2018, 9:30
Политика
Эксклюзив
Евгения Михайлова о назначении Айсена Николаева: Опыт у него достаточный
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
28.05.2018, 20:31
Политика
Эксклюзив
Экстра
Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
28.05.2018, 20:30
Политика
Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
01.06.2018

За минувшие сутки в Якутии двое детей выпали из окон домов

Происшествия
01.06.2018

В полицию Якутска поступают сообщения о мошенниках под видом сетевого маркетинга

Культура & Образование
01.06.2018

Старт Осуохаю дают дети!

Эксклюзив
Желток
01.06.2018

«Один из нас» возвращается!

Резонанс
Желток
31.05.2018

Якутский предприниматель о доме в Калифорнии: Это была шутка!

Общество
31.05.2018

Президент России наградил якутян

Экстра
Политика
31.05.2018

Новая порция отставок госслужащих

Позитив
Столица
31.05.2018

1 июня магазин BASCONI раздает сладости детишкам