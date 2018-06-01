Владислав Пак – почетный работник энергетики РС(Я)

Директору производственного центра АО «Сахаэнерго» Владиславу Пак присвоено звание почетного работника энергетики Республики Саха (Якутия).

Трудовой путь Владислава Владимировича начался с должности мастера по ремонту технологического оборудования производственного объединения «Навоиазот» г. Навои, после шести лет работы в котором он переехал в Якутию и пополнил ряды специалистов АК «Якутскэнерго».

В системе якутской энергетики Владислав Пак уже 22 года. Работал на Якутской ТЭЦ, в Северо-Восточных и Северных электрических сетях. В 2001 году Владислава Владимировича пригласили в образованную на тот момент компанию «Сахаэнерго» на должность заместителя начальника производственно-технического отдела. Затем семь лет он возглавлял одно из основных подразделений общества — управление эксплуатации и ремонта дизельного оборудования. С декабря 2013 года – руководит производственным центром «Сахаэнерго».

«Производственный центр — это средоточие всех товарно-материальных ценностей компании. Все ресурсы, необходимые для эксплуатации и ремонта оборудования «Сахаэнерго», аккумулируются здесь и затем распределяются по всем филиалам, — рассказывает Владислав Владимирович. — На базе центра выполняется и одна из важных задач компании — изготовление дизельных станций в блок-модульном исполнении по инвестиционным программам АО Сахаэнерго. В год наши специалисты совместно с управлениями исполнительной дирекции собирают порядка 30-40 модулей. Также персонал ПЦ изготавливает сертифицированные емкости, необходимые для приема и хранения дизельного топлива на дизельных электростанциях.

С 2016 года производственный центр отвечает за эксплуатацию дизельных электростанций в селах Туобуя и Юрян Верхневилюйского района, Лекечен Вилюйского улуса, Исит, Кытыл Дюра, Синск, Чкалово и Тойон Ары Хангаласского улуса.

Отдельное внимание уделяется трудоустройству инвалидов. С целью обеспечения рабочими местами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе производственного центра действует швейная мастерская. Здесь занимаются пошивом рукавиц для персонала, ремонтом униформ работников «Сахаэнерго».

Вот уже пятый год под руководством Владислава Владимировича производственный центр справляется со всеми поставленными задачами. Владислав Пак — грамотный и ответственный специалист, руководитель — строгий, но справедливый. Его многолетний и добросовестный труд отмечен многими отраслевыми почетными грамотами и благодарностями, среди которых Почетная грамота Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), Почетная грамота ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Благодарность Министерства энергетики РФ.

Коллектив АО «Сахаэнерго» искренне поздравляет Владислава Владимировича с присвоением звания «Почетный работник энергетики Республики Саха (Якутия)» и желает неиссякаемой энергии и дальнейших профессиональных успехов.

Справка

АО «Сахаэнерго» обеспечивает электроэнергией и теплом жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 143 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2072 километра. Является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго».

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

http://www.yakutskenergo.ru

Пресс-служба АО «Сахаэнерго»

тел.: +7 (4112) 49-36-55

sirik-zg@sakhaenergo.ru

Залина Сирик