Владислав Дмитриев: Желание трудиться, стремиться к новым вершинам – наша естественная потребность

Уважаемые жители Якутска! Дорогие земляки! Друзья!

От имени большого и дружного коллектива Управляющей компании «ЖКХ Губинский» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда 1 мая!

Меняются времена, но старые добрые праздники остаются с нами. Как наши отцы и деды, мы и сегодня с радостью дарим друг другу поздравления с этим замечательным днем. Вот уже более века Первомай во всём мире и у нас в стране остаётся праздником, объединяющим простых людей – тружеников, создающих материальные блага своим собственным трудом.

Желание трудиться, работать и стремиться к новым вершинам – естественная потребность каждого человека. 1 мая – праздник всех трудолюбивых! 1 мая – праздник единения и солидарности в труде. Это праздник всех тех, кто всегда готов прийти на помощь и подставить свое крепкое плечо ради достижения важных общих целей. И мы с вами, как никто, знаем, что вместе мы можем всё!

В этот праздничный день примите самые светлые и добрые пожелания! Пусть любое начатое вами дело всегда заканчивается успехом! Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, постигайте что-то новое, захватывающее. Пусть на этом пути вам всегда сопутствуют удача, больше светлых дней, улыбок и успехов!

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями, Генеральный директор ООО «ЖКХ Губинский» Владислав ДМИТРИЕВ