Владислав Дмитриев: Тепло и уют в домах – дело общее

Набирающая обороты подготовка к предстоящему отопительному сезону может столкнуться с трудностями из-за хронических неплатежей жителей Якутска.

Не прошло и месяца, как в Якутске завершился отопительный сезон – торжественное «закрытие задвижки» состоялось 6 июня. Однако жилищники, не переводя дух, начали подготовку к грядущей зиме. Предстоит немало работы. Уже составлены и четко исполняются графики промывки систем отопления. Там, где необходимо, ведется ремонт систем тепло- и водоснабжения, канализации. К началу сентября, когда придет пора запускать тепло в социальные учреждения и жилой фонд, все работы должны быть завершены.

Однако с каждым годом работники управляющих компаний все чаще сталкиваются со сложностями, главная из которых – неплатежи населения. Это ведет к образованию долгов жилищников перед ресурсоснабжающими организациями, и не только. Например, в Якутске, по данным «Энергосбыта», задолженность управляющих компаний и товариществ собственников жилья по оплате коммунальных услуг более трех периодов составляет 287 млн. рублей. Однако обеспечивать жилье теплом, водой, газом и электричеством нужно. А для этого приходится отвлекать ресурсы с других, не менее важных для жителей города направлений работы – ремонта и поддержания в рабочем состоянии инженерных коммуникаций и оборудования домов, благоустройства, надлежащего санитарного состояния дворовых территорий. И это не умозрительные заключения, а невеселая реальность.



– «Мы проанализировали ситуацию в обслуживаемом УК «ЖКХ Губинский» жилом фонде за несколько лет, и результат неутешительный, – говорит генеральный директор Управляющей компании Владислав ДМИТРИЕВ. – Чем меньше жители платят за жилищно-коммунальные услуги, тем сложнее ситуация. Взять, например, только теплоснабжение. За 2014 год мы получили более 3 200 заявок на устранение разных проблем в этой сфере. В 2015 году их число сократилось до 2 700. А вот в 2016 году количество заявок резко выросло – сразу до 3 700. И это нас не может не беспокоить. Мы сопоставили эти цифры с уровнем собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. В 2014 году он составлял 99,3% – самый высокий показатель за последние годы. И мы могли качественно подготовиться к отопительному сезону 2015 года. Тогда-то и было меньше всего заявок о неполадках. Годом позже – в 2015-м – поступления платежей сократились до 96,9%. И нехватка ресурсов сразу сказалась на прохождении отопительного сезона – скачок заявок о проблемах почти на тысячу. В прошлом году ситуация еще усугубилась: на конец 2016 года задолженность жителей перед УК «ЖКХ Губинский» составила 169 млн. рублей. И нынче эта тенденция пока сохраняется. Это значит, что для того, чтобы качественно подготовиться к зиме, нам придется сокращать расходы на других направлениях. Но там вопросов станет больше. И так будет продолжаться до тех пор, пока горожане не поймут, что тепло и уют в наших домах – дело общее. Что зависит это не только от работников жилищно-коммунальной сферы, но и от каждого жителя, от своевременности ими оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг».

К мнению руководителя управляющей компании можно относиться по-разному. Кто-то, кому не изменяет здравый смысл и познания в банальной арифметике, старается вовремя и сполна заплатить за «коммуналку». И таких ответственных людей, к счастью, еще большинство. А кто-то считает, что жилищники наживаются на горожанах и не торопится отдавать им свои кровные за нормальные условия жизни. Так появляются и копятся долги, которые нередко достигают цифр с четырьмя, а то и с пятью нолями. И такие люди очень удивляются, когда у них на пороге появляются судебные приставы с исполнительными листами и описывают имущество, чтобы исполнить свой служебный и их гражданский долг – погасить задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Таких прецедентов становится все больше. Главное, чтобы среди зимы в лютые морозы из-за недофинансирования не случилось серьезной аварии. Тогда понимание того, что тепло и уют в доме дело общее – придет. Только заплатить за это придется куда дороже, чем за «коммуналку».