Владислав Дмитриев: По зову сердца…

Закончились праздничные торжества в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прошагал по улицам российских городов и уже по всему миру Бессмертный полк. Отгремели залпы праздничных салютов. Высохли на глазах ветеранов слезы боли и памяти по боевым товарищам и суровому военному лихолетью. Жизнь продолжается. С каждым мирным днем все дальше от нас события военных лет. Но, несмотря на это, внимание к тем, чей подвиг подарил нам мирное небо над головой, не ослабевает. Оно только растет. И самое ценное в том, что идет это от души, по зову сердца тех, кто о войне знает лишь из книг и кинофильмов. Важно и то, что стремление проявить внимание к ветеранам войны, отдать им дань уважения и благодарности не заканчивается вместе с праздничными мероприятиями.

Вот что рассказал нам генеральный директор Управляющей компании «ЖКХ Губинский» Владислав ДМИТРИЕВ: – «Уже несколько лет наша компания шефствует над ветеранами войны. Это Прокопий Петрович ГАВРИЛЬЕВ, Валентина Васильевна ЕФРЕМОВА, Петр Кириллович КОНКИН, Роман Романович ОХЛОПКОВ, Иван Андреевич ПЕТРОВ, Сергей Степанович ПРИХОЖАН, Петр Прокопьевич РЫБКИН, Афанасий Павлович СОЛОВЬЕВ. Все они – ответственные, талантливые и трудолюбивые люди, заслужившие уважение и авторитет окружающих не только на полях сражений, но и своим мирным трудом, которому они отдали многие десятилетия. У каждого из наших ветеранов настолько богатая и интересная биография, что достойна отдельного повествования. И мы всерьез думаем о том, как все это сохранить, донести до подрастающего поколения. Ведь все наши известные и неизвестные герои, близкие и дорогие нам люди живы до тех пор, пока мы о них помним. И наш святой долг – хранить эту память, передавать ее из поколения в поколение.

Мы всегда поздравляем наших ветеранов не только с Днем Победы, но и со всеми праздниками, стараемся всем, чем можем, помогать им в повседневной жизни. Для нас это то немногое, чем мы можем выразить свое уважение и благодарность к людям, которые заплатили непомерно дорогую цену за свободу и мир для всей нашей страны, подняли ее из послевоенной разрухи, сделали великой державой.

В этом году мы были приятно удивлены, когда к нам обратились родители и ученики школы №21 с предложением не только совместно поздравить ветеранов с годовщиной Победы, но и вместе с нами заботиться о них в дальнейшем. Мы с радостью это предложение приняли, и в течение всей предпраздничной недели вместе навещали наших ветеранов, поздравляли их с Днем Победы. А школьники знакомились со своими новыми подопечными и внимательно слушали их рассказы о далеком, но таком живом для фронтовиков прошлом. Вот это дорогого стоит. Эта та самая связь поколений, которая делает всех нас сильнее, добрее, сплоченнее, делает нас единым народом, которому по силам преодолеть все преграды и невзгоды. Вместе с молодежью мы сможем окружить наших ветеранов еще большей заботой, теплом и уважением, которые они по праву заслужили своими ратными и трудовыми подвигами».

От себя добавим, что инициатива Управляющей компании «ЖКХ Губинский», родителей и учеников 21-й школы, всех неравнодушных горожан стала еще одним наглядным подтверждением справедливости присуждения Якутску звания самого доброго города России. Города, жители которого отвечают на зов своих сердец.