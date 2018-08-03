Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска

В избирательную комиссию поступили документы об отзыве кандидата на должность главы города от партии «Родина»

В ходе заседания избирательной комиссии, 3 августа, во время рассмотрения вопроса о регистрации кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Владимира Федорова, поступило решение Бюро Президиума политического совета Всероссийской Партии «Родина» о согласовании отзыва кандидата. Позже в Комиссию поступило решение об отзыве кандидата Федорова В.Ю. от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в РС (Я).

На основании данных документов, избирательной комиссией принято решение о переносе рассмотрения регистрации кандидата на 4 августа.

Алла Самойлова отметила, что у партий, выдвинувших своих кандидатов, есть право на отзыв как на этапе выдвижения, так и после регистрации, то есть на любом этапе избирательной кампании.

«В настоящее время члены комиссии изучают правильность оформления отзыва согласно уставу Партии «Родина». Изучив все документы, комиссия завтра примет окончательное решение», — сказала Алла Георгиевна.