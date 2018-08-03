Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска

В избирательную комиссию поступили документы об отзыве кандидата на должность главы города от партии «Родина»
В ходе заседания избирательной комиссии, 3 августа, во время рассмотрения вопроса о регистрации кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Владимира Федорова, поступило решение Бюро Президиума политического совета Всероссийской Партии «Родина» о согласовании отзыва кандидата. Позже в Комиссию поступило решение об отзыве кандидата Федорова В.Ю. от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в РС (Я).
На основании данных документов, избирательной комиссией принято решение о переносе рассмотрения регистрации кандидата на 4 августа.
Алла Самойлова отметила, что у партий, выдвинувших своих кандидатов, есть право на отзыв как на этапе выдвижения, так и после регистрации, то есть на любом этапе избирательной кампании.
«В настоящее время члены комиссии изучают правильность оформления отзыва согласно уставу Партии «Родина». Изучив все документы, комиссия завтра примет окончательное решение», — сказала Алла Георгиевна.
По информации ЯСИА, на сегодня на должность мэра города зарегистрировано 9 кандидатов: Сардана Авксентьева от партии «Партия возрождения России», Владислав Теппор от партии «ЛДПР», Александр Саввинов от «Единой России», Сергей Асютин от «Партии ветеранов России», Иван Степанов от «Справедливой России», Микаэль Заболотный от «Партии роста», Иван Комаров – от партии «Гражданская платформа», Игорь Любарский от «Патриотов России», Степан Подаруев от партии «Честно». В качестве самовыдвиженца на должность главы Якутска выдвигался юрист Республиканской больницы №2 Михаил Лукин, но позже он подал заявление о выходе из гонки. В ТИК ведется проверка подписей избирателей в поддержку самовыдвиженца Олега Желнина.