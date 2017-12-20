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20 декабря 2017, 16:08
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Владимир Тихонов: Культурная программа состоялась благодаря поддержке Москвы

  Министр культуры и духовного развития провел встречу с деятелями культуры и профессионального искусства Москвы. Прежде всего, он поблагодарил соорганизаторов культурной программы проходящих Дней Якутии, посвященных 385-летию вхождения региона в состав Российского государства, отметив, что представить многообразие культуры республики удалось благодаря творческой, финансовой и организационной поддержке федерального центра. 

Отметим, что за последние годы со стороны Министерства культуры Российской Федерации работа с регионами значительно усилилась: были начаты полномасштабные проекты по софинансированию деятельности учреждений культуры на местах по нескольким направлениям. Так, республика в этом году получила рекордную сумму федерального финансирования порядка 80 млн рублей на оснащение Нюрбинского передвижного театра, Театра актера и куклы, Театра юного зрителя, четырех новых кинотеатров, 19 сельских клубов светозвуковым оборудованием, креслами, сценической одеждой. Помимо этого, софинансируются гастрольные выезды театральных коллективов (в 2017 году гастроли в других регионах провели два республиканских театра), библиотечная деятельность и выделяются федеральные гранты лучшим работникам и учреждениям культуры на селе.

Кроме того, Министерство культуры Российской Федерации выделило грант в объеме 6 млн рублей на постановку Государственного академического русского драматического театра «Святитель Иннокентий» и оказало содействие в предоставлении зала Российского академического молодежного театра для проведения концерта мастеров музыкального искусства Якутии. Все эти достижения и перспективы дальнейшего развития Владимир Тихонов обсудил в отдельной встрече со статс-секретарем, заместителем министра культуры РФ Александром Журавским.

Значимая поддержка осуществлена и Департаментом культуры города Москва, взявшего в рамках культурного обмена расходы на проживание, питание и транспортное обеспечение якутской делегации артистов.

В ходе бесед и переговоров удалось заручиться дальнейшей поддержкой коллег и наметить планы на осуществление совместных проектов. Владимир Тихонов вручил на встрече почетные знаки «385 лет Якутия с Россией» директору Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, руководителю программы «Большие гастроли» Елене Булуковой, координатору проекта, заместителю директора Международного культурного центра Илье Рейзису, председателю Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгению Кузьмину, профессору Российской академии народного хозяйства и государственной службы Ольге Шлыковой, профессору Московского государственного института культуры и искусств Олегу Блоку, генеральному директору Международной федерации балетных конкурсов Сергею Усанову, преподавателю Высшего театрального училища (института) им. В.С. Щепкина при Малом театре России Ларисе Максимовой, а также давним друзьям республики Народному депутату Государственной Думы РФ Ивану Белекову, алтайскому поэту, востоковеду – тюркологу Бронтою Бедюрову и нашему земляку, редактору «Общеписательской литературной газеты» Владимиру Федорову. 

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Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
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