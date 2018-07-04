Владимир Солодов заявил о персональной ответственности членов правительства за ликвидацию последствий паводка

О персональной ответственности закреплённых членов правительства за итоги аварийно-восстановительных работ в населённых пунктах, пострадавших от весеннего паводка, 4 июля заявил исполняющий обязанности главы кабинета министров Якутии Владимир Солодов.

Солодов отметил, что ход аварийно-восстановительных работ в республике является безусловным приоритетом в деятельности руководства региона. Вопрос находится на постоянном контроле и мониторинге у врио Главы республики Айсена Николаева и у регионального правительства. Вся информация об аварийно-восстановительной работе поступает до руководства республики в ежедневном режиме в разрезе каждого населённого пункта.

При этом глава кабинета министров обратил особое внимание на персональную ответственность ответственных от правительства, закреплённых за пострадавшими районами и населёнными пунктами. По его словам, за особо сложными районами закреплены целые группы ответственных из трёх-четырёх человек в зависимости от того, какие объекты пострадали – из министерств экономики; архитектуры и строительного комплекса; образования и науки; здравоохранения.

Солодов подчеркнул, что ответственные будут отвечать за весь комплекс аварийно-восстановительных работ в курируемом населённом пункте – будут следить за тем, чтобы работа была выполнена в полном объёме и в срок, чтобы выделяемые средства расходовались в соответствии с целевым назначением и давали целевой эффект. Ответственные должны отследить всю цепочку логистики по доведению строительных материалов до пострадавших районов. О любых нарушениях графика работы Владимир Солодов попросил информировать его лично.

«Наша святая обязанность в том, чтобы все пострадавшие от паводка получили компенсации, которые им причитаются по законодательству, в полном объёме восстановили жильё. Безусловным приоритетом является восстановление пострадавшей социальной инфраструктуры, которая должна уже к сентябрю функционировать в полном объёме», – подчеркнул глава кабмина. Также в кратчайшие сроки необходимо решить вопросы по восстановлению дорожной инфраструктуры, взлетно-посадочных полос аэропортов, организации отдыха детей из пострадавших населённых пунктов.

На особом контроле – выплаты компенсаций жителям региона. По данным и.о. председателя правительства, выплаты из республиканского бюджета практически все доведены до муниципалитетов. Буквально на следующей неделе будет решён вопрос о выплатах из федерального бюджета. Документы, обосновывающие ущерб, сводный реестр объектов и списки пострадавших граждан вовремя направлены в МЧС России.

Напомним, от негативного воздействия водных объектов на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма и малых рек пострадали 57 населённых пунктов в 14 улусах республики и на территории города Якутска. Под зону подтопления попали 1425 жилых домов в 46 населённых пунктах, в которых проживают 5 101 человек, 42 социально-значимых объекта. С 14 мая на всей территории Якутии действует режим ЧС федерального характера.