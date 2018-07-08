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Красота & Здоровье
8 июля 2018, 14:16
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Владимир Солодов совершил объезд объектов здравоохранения

Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов 7 июля совершил объезд площадок строительства 1 и 2 очередей республиканского онкодиспансера, 2 очереди республиканского кардиодиспансера, а также посетил перинатальный центр и амбулаторно-стационарное объединение №2 Медицинского центра Якутска.

«Строительство нового онкологического диспансера на 210 коек в Якутске с радиологическим отделением и хозблоком увеличит среднюю продолжительность жизни якутян на два года», — сообщил министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков. По его словам, это приблизит цифры по республике к целевому показателю по России — 76 лет к 2025 году.

В ходе объезда было отмечено, что от сдачи в срок первой очереди объекта зависит дальнейшее финансирование строительства. Согласно концепции, утвержденной распоряжением правительства Якутии, строительство разделено на 3 пусковых комплекса. Первый пусковой комплекс – онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком. Второй – онкодиагностический центр ядерной медицины, третий – пансионат/гостиничный комплекс.

На данный момент ведется строительство двух очередей. Ремонтируется радиологическое отделение на 30 коек — объект должны сдать уже в декабре 2018 года, а также строится новое здание стационара. Установлены сваи.

«Нам выделили 1,3 млн рублей из республиканского бюджета на прохождение государственной сметной экспертизы. Федеральный Минздрав выделит нам деньги только после ее прохождения»,— сказал Михаил Охлопков.

Как отметил Владимир Солодов, задача заключается в том, чтобы сдать радиологическое отделение в срок. Это станет условием для получения осенью следующего этапа финансирования на вторую очередь. «Если не справимся со строительством радиологии, рассматривать финансирование второй очереди никто не будет», — сказал он.

Председатель правительства добавил, что на следующей неделе врио главы республики Айсен Николаев встретится с министром финансов РФ Антоном Силуановым и проведет переговоры по поддержке проекта онкодиспансера.

Глава кабинета министров также ознакомился с работой двух действующих объектов здравоохранения. Республиканский перинатальный центр был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, медицинская деятельность осуществляется с конца февраля 2018 года. Это восьмиэтажное здание с поликлиникой на 150 посещений в смену и стационаром на 130 коек. Всего 10 родовых залов, 3 операционных, 2 экстренных родовых зала. Таким образом, в перинатальном центре одновременно могут проходить 15 родов. На сегодняшний день в этом современном, полностью оснащенном центре свет увидело уже около 1350 юных якутян.

Следующим объектом стала поликлиника Медицинского центра Якутска в 202 микрорайоне. В 2016 году с целью создания наиболее комфортных условий для пациентов в соответствии с указом главы республики был разработан единый региональный стандарт поликлиники городского здравоохранения. Поликлиника в 202 микрорайоне стала первым учреждением, отвечающим всем требованиям регионального стандарта. Это специализированный детский центр, оказывающий первичную многопрофильную медицинскую помощь.

Здание медучреждения было построено в 1994 году, в 2016 году здесь провели капитальный ремонт. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, работает в 2 смены. Помимо детей, здесь обслуживается и взрослое население, для пожилых людей старше 70 лет работает гериатрический участок.

Предусмотрен отдельный вход для прохождения медосмотров и сдачи анализов здоровыми детьми. Одним из новшеств стало открытие специальной комнаты для грудного вскармливания, городской Медцентр от Всемирной организации здоровья и «Юнисеф» получил специальный знак «Больница, доброжелательная к ребенку».

Владимир Солодов и сопровождающие его лица посетили место строительства второй очереди республиканского кардиологического диспансера. Для возведения кардиососудистого центра на 150 коек требуется около 3,5 млрд рублей. Скоро строители снесут дома, которые стоят на территории будущего объекта.

Как отметил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, кардиология в Якутии развита хорошо, однако услуги рассредоточены в трех республиканских больницах, что нарушает маршрутизацию пациентов.

«Строительство отдельного кардиологического комплекса повысит качество медицинских услуг и задействует весь потенциал наших врачей. В республике уже есть материально-техническая база, а главное – врачи, которые проводят уникальные операции», — сказал Владимир Солодов. Напомним, на днях якутские хирурги первыми на Дальнем Востоке успешно провели операцию пересадке сердца.

И.о. председателя правительства напомнил, что власти республики ратуют за то, чтобы объект был включен в план социального развития центров экономического роста.

Источник: Секретариат Председателя Правительства РС(Я), ЯСИА. Фото Марии Васильевой, ЯСИА https://pred.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2922821
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