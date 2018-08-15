Владимир Солодов ознакомился с работой «Полярных авиалиний»

И.о. председателя правительства Якутии Владимир Солодов посетил Маганский производственный комплекс «Полярных авиалиний».

Солодов осмотрел новый авиационный ангар, предназначенный для технического обслуживания вертолетов и самолетов. Интерес у премьера вызвали также новые вертолеты Ми-8 МТВ с медицинским модулем.

Генеральный директор авиакомпании Семен Винокуров рассказал исполняющему обязанности премьер-министра республики о том, что последнее обновление вертолетного парка Якутии было более 20 лет назад.

«Получение современных вертолетов Ми-8 МТВ со встроенным медицинским модулем это новый виток в истории авиакомпании», — отметил он.

Также Винокуров поделился с Солодовым планами по развитию региональной авиации и рассказал о работе «Полярных авиалиний».