Владимир Солодов: Мост через реку Лену будет

В новом «майском указе» президента РФ Владимира Путина одним из приоритетных направлений является создание транспортных коридоров и обеспечение связности страны. Мост через реку Лену является одним из ключевых проектов в этой сфере для развития республики. Об этом в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» сообщил и.о. председателя правительства республики Владимир Солодов.

«Согласно «майским указам», одним из приоритетных направлений является создание транспортных коридоров. Мост через реку Лену является одним из ключевых проектов в этой сфере, это дает нам основание полагать, что мы сможем включить его в федеральные программы», — сказал Владимир Солодов.

Он также добавил, что строительство этого моста имеет системное значение для обеспечения связности территории России в целом, а также для обеспечения круглогодичного завоза грузов по территории республики: «Мост даст новый импульс для развития города Якутска».

«Мост будет, мы сейчас плотно работаем над этой темой. Вы знаете, что проект обсуждается давно, но сейчас пришел именно тот момент, когда обсуждение должно перейти к решительным действиям. Сейчас мы заканчиваем разработку модели с расчетами, которые показывают эффект, который мост даст для экономики Якутии и экономики РФ в целом», — подчеркнул он.

Как сообщал телеканал «Якутия 24», и.о. председателя правительства республики также заявил, что на северо-востоке Якутии планируется создание еще одной территории опережающего развития (ТОР), нацеленной на мультипликативный эффект для экономики региона. Создание новой ТОР потребует привлечения десятков миллиардов рублей частных инвестиций.