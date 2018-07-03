Владимир Солодов и Галина Данчикова встретились с руководством Минздрава России

В рамках взаимодействия Правительства Республики Саха (Якутия) и депутата Государственной Думы РФ от региона с федеральными органами исполнительной власти состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности премьер-министра Якутии Владимира Солодова, члена думского комитета по бюджету и налогам Галины Данчиковой с руководством Минздрава России.

В ходе встречи обсуждались строительство в республике Онкологического диспансера, финансирование из федерального бюджета возводимых в Якутии объектов здравоохранения.

Актуальность встречи объясняется важностью реализации «майского» указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» . Напомним, Глава государства поручил правительству России ежегодно при формировании федерального бюджета в приоритетном порядке направлять средства на финансирование национальных проектов.

В числе национальных целей — увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году. По словам и.о премьер-министра Якутии Владимира Солодова, чтобы вписаться в этот целевой индикатор, в республике будет разработана новая система мер с учетом региональных особенностей.

Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи населению, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан, Владимир Солодов назвал одной из приоритетных задач государственной политики в сфере здравоохранения.

По словам парламентария от Якутии Галины Данчиковой, вопросы развития онкологической службы здравоохранения находятся в приоритете. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на «правительственном часе» в Государственной Думе в конце прошлого года. Она сообщила, что Министерство здравоохранения России поддерживает строительство современного медицинского центра в Якутии.