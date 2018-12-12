Владимир Солодов: Алмазэргиэнбанк – не просто финансовое учреждение

Алмазэргиэнбанк является для республики не просто финансовым учреждением, а важным институтом развития. Об этом заявил председатель правительства Якутии Владимир Солодов в выступлении на торжественном вечере, посвященном 25-летию АЭБ.

«За четверть века, которые банк работает на благо Якутии, сделано многое. Нет ни одного крупного бизнеса или предприятия республики, которые не воспользовались бы поддержкой Алмазэргиэнбанка или не были знакомы с предоставляемыми им услугами. Факт, что каждый третий житель региона является клиентом банка, говорит о том, что АЭБ снискал заслуженное доверие и реализовал поставленные задачи по наращиванию капитала, оптимизации бизнес-процессов, улучшению позиций в федеральных рейтингах», — сказал Владимир Солодов.

По его словам, Алмазэргиэнбанк – не просто финансовое учреждение, а институт развития: «Правительство республики полагается на банк в реализации прорывных направлений, которые были определены президентом России Владимиром Путиным и главой Якутии Айсеном Николаевым».

Отдельно премьер-министр остановился на эффективности команды АЭБ.

«Коллектив банка объединяет ярких профессионалов, к мнению которых мы прислушиваемся даже в вопросах, напрямую не относящихся к финансовой сфере. Особо хочется отметить вклад Людмилы Валерьевны Николаевой. Она 13 лет своей трудовой деятельности отдала Алмазэргиэнбанку, из них пять лет была председателем правления. Ее работоспособность, энергия, лидерские качества стали важными составляющими успеха АЭБ», — подчеркнул Солодов.