Владимир Путин в Кремле вручил награду якутскому врачу

27 ноября в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Как сообщается на сайте президента РФ, Владимир Путин вручил ордена, медали, знаки о присвоении почетных званий выдающимся гражданам России — работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, образования, здравоохранения, культуры, спортсменам и тренерам. Государственную награду и звание «Заслуженный врач РФ» получила врач перинатального центра Якутии Аксинья Санникова. Также награды получили летчик-космонавт Сергей Рыжиков, певец Лев Лещенко, актриса Инна Чурикова, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, тренер сборной РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе и другие — всего более 40 человек. Источник: http://news.ykt.ru/article/80400

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82