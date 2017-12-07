Владимир Путин принял решение участвовать в выборах

Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом сам глава государства заявил вчера в Нижнем Новогороде на встрече с ветеранами и работниками Горьковского автозавода.

Встреча была посвящена 85-летию легендарного предприятия. Отвечая на вопрос одного из работников, президент России заметил, что «лучшего места и лучшего повода» для объявления о решении участвовать в выборах нет. «Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин. Здесь же он сделал и другое важное заявление: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Корее.

Владимир Путин прибыл в Нижний Новогород сразу после церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец России-2017», которая проходила в Москве. Глава государства лично вручил премию «Доброволец России» в номинации «Волонтер года» 32-летнему Максиму Токареву, который руководит проектом «Сохраним Байкал». 10 тысяч его участников вывезли с побережья озера более 900 тонн мусора. Кроме того, добровольцы убеждают туристов не мусорить, проводят рейды по тушению пожаров. «Для добровольцев важно знать, что их бескорыстное дело оценивается!» — поблагодарил Токарев, получив из рук президента статуэтку в виде сердца. Прямо на сцене Максим задал президенту вопрос: «Скажите, Владимир Владимирович, а вы в следующем году, мы надеемся, с нами?» «Я всегда с вами», — улыбнулся Путин.

Тему тут же подхватил ведущий мероприятия, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он заметил, что, вероятно, у волонтеров назрел актуальный вопрос — о планах Владимира Путина на президентские выборы.

«Это всегда для любого человека очень ответственное решение, — заметил на это глава государства. — И мотивом для него может быть стремление улучшить жизнь людей, сделать страну более мощной, устремленной в будущее».

Достичь этой цели можно только при одном условии — «если люди доверяют и поддерживают», подчеркнул Владимир Путин. «В этой связи я обращаюсь к вам: если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, его поддержите?» — спросил собравшихся президент. «Да!» — громко и дружно отозвался 15-тысячный дворец спорта «Мегаспорт» на Ходынке.

Владимир Путин: Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации

«Это решение будет принято в ближайшее время, и, принимая его, я буду иметь в виду наш разговор и вашу реакцию», — обещал российский лидер.