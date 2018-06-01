Владимир Путин поддержал проект НХМ РС (Я)

Национальный художественный музей РС (Я) выиграл грант Президента Российской Федерации на проведение V Международной якутской биеннале современного искусства BY-18. Сумма гранта составляет 6 548 586, 09 рублей.

Как сообщают на сайте Фонда президентских грантов РФ для некоммерческих организаций, всего 1551 проект из 9175 получит поддержку по итогам первого в 2018 году конкурса президентских грантов и в числе победителей Национальный художественный музей РС (Я).

Биеннале позиционируется как масштабный выставочный проект современного и актуального искусства России и зарубежья на якутской платформе, направленный на создание арт-объектов в условиях городской среды для горожан и гостей столицы. Тема биеннале этого года «City-M» (от якутского «ситим») в данном контексте трактуется, как проект, объединяющий Город и Музей. Данный проект, поддержанный грантом Благотворительного Фонда В. Потанина в 2010 году, проводится Национальным художественным музеем РС (Я) каждые два года.

Первым партнером, заинтересованным в проведении V Международной якутской биеннале стал Айсен Николаев будучи главой окружной администрации «Город Якутск» и оказал финансовую поддержку в размере 300 000 рублей для создания арт-объекта.

У музея стоит задача развития культуры в республике и Биеннале является одним из способов ее продвижения. Проект объединяет не только художников, но и архитекторов, молодежные объединения, формирует пространство для демонстрации актуальных стратегий нового поколения художников и кураторов, развивает в республике волонтерское движение.

Музею оказана государственная поддержка в условиях большой конкуренции, на грант Президента РФ было подано 9175 проектов со всех уголков России. Данный грант послужит формированием городского облика, гражданской ответственности, привязанности, любви каждого жителя к родному городу, к месту, в котором он живет и развитием национальной туристической привлекательности Якутска.

Первый творческий цех состоялся в 2017 году при поддержке города Якутска: появились стрит-арт объекты с участием художников с мировым именем – Агустино Якурчи и Евгения Желвакова на улицах Ломоносова, 29/1 («Якутский сосуд Чорон») и ул. Лермонтова, 58/2 («Северянка»). И в этом году благодаря Биеннале появятся новые арт-объекты, которые украсят столицу алмазной республики. В рамках Биеннале также планируется создать волонтерское движение, которое станет развитием социальных институций.