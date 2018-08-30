АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
9
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.08.2018, 0:55
Политика
Владимир Путин поддержал предложение Айсена Николаева о создании новых учебных мест
30.08.2018, 0:07
Общество
Сегодня день рождения депутата, руководителя, артиста и спортсмена
29.08.2018, 23:04
Экономика
Ветеран ЯТЭЦ Владимир Леонов: Без тепла в нашем регионе никак!
29.08.2018, 22:43
Общество
Теплоэнергосервис предлагает потребителям погасить долги без пени
29.08.2018, 21:48
Общество
«Дорожный пристав» заставил должников погасить долги
29.08.2018, 21:47
Финансы
Добрые дела от АЭБ: В дома пострадавшие от паводка возвращаются тепло и уют
29.08.2018, 21:20
Опрос
Эксклюзив
Вы довольны смягчением пенсионной реформы? (опрос для жителей Якутии)
29.08.2018, 20:27
Экономика
Как энергетики мост построили
29.08.2018, 19:41
Политика
Позитив
Якутская идея стала федеральным проектом
29.08.2018, 19:05
Культура & Образование
Состоялась встреча финнов Якутии и Финляндии         
29.08.2018, 18:29
Республика
В Жиганском улусе открыто движение по мосту через реку Стрекаловку
29.08.2018, 18:13
Экономика
АЛРОСА будет платить Оленекскому району Якутии по 100 млн рублей на протяжении пяти лет
29.08.2018, 17:16
Столица
График отключений электроэнергии на 30 августа
29.08.2018, 16:49
Столица
Изменилась схема движения автобуса №16
29.08.2018, 16:41
Экономика
Авиакомпания «Якутия» отменит чартеры в Харбин, Муан и Анталью
29.08.2018, 16:34
Экономика
«Сахатранснефтегаз» свой профессиональный праздник встречает с новыми трудовыми достижениями
29.08.2018, 16:03
Столица
День города: Приглашаем на Фестиваль ухи!
29.08.2018, 15:43
Происшествия
В Якутии осудили главного бухгалтера похоронной организации
29.08.2018, 15:12
Экология
Видео
Дождь из клопов шокировал жителей Якутии
29.08.2018, 15:10
Сахалыы
Эксклюзив
Тыгын Дархан уонна Лөгөй Тойон
29.08.2018, 14:46
Происшествия
В Якутске машина сбила 8-летнего ребенка
29.08.2018, 14:21
Культура & Образование
Галерея «Үргэл» представляет выставку Миры Аргуновой «Сияние Азии»
29.08.2018, 13:39
Происшествия
Эксклюзив
Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?
29.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Для любителей лапши быстрого приготовления!
29.08.2018, 13:15
Столица
Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике гордумы провела заседание
29.08.2018, 13:00
Происшествия
Безработный якутянин пошел на кражу, чтобы купить алкоголь
29.08.2018, 12:55
Финансы
Алмазэргиэнбанк повысил процентные ставки по вкладам
29.08.2018, 12:44
Общество
Анонс
Айсен Николаев в прямом эфире ответит на вопросы якутян
29.08.2018, 12:38
Политика
Резонанс
Пенсионная реформа: жителей Крайнего Севера ждет сюрприз?
29.08.2018, 12:33
Культура & Образование
Известные писатели приехали в Якутию
29.08.2018, 12:30
Политика
Видео
Партийную тройку «Единой России» возглавляют Лидер, Патриот и Победитель
29.08.2018, 12:19
Общество
За фото на выборах можно получить iPhone X, ноутбуки и другие «крутые» призы
29.08.2018, 12:04
Происшествия
Резонанс
В Якутии рыбу проверили на заражение радиацией
29.08.2018, 12:00
Общество
Ореховый Спас 2018: что нельзя делать, история, традиции, приметы
29.08.2018, 11:54
Политика
Фотофакт
Пенсионная реформа: ЕР предлагает…
29.08.2018, 11:51
Политика
Валерий Степанов: «Саввинов — человек слова!»
29.08.2018, 11:48
Общество
Якутский город попал в ТОП-15 заброшенных
29.08.2018, 11:24
Происшествия
В Якутске мужчина ударил ножом любовницу вдвое младше себя
29.08.2018, 11:10
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Якутске
29.08.2018, 10:49
Происшествия
Резонанс
Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения рек в Якутии
29.08.2018, 10:39
Спорт
Алик Алексеев — Аан Дойду курэхтэhиитигэр икки тогуллээх призера
29.08.2018, 10:23
Происшествия
По вине водителя автопогрузчика жители Нюрбы остались без воды
29.08.2018, 10:04
Политика
Совет старейшин города Якутска поддерживает Александра Саввинова
29.08.2018, 9:50
Спорт
Титулованные борцы приедут на мемориал Коркина
29.08.2018, 9:30
Происшествия
В Якутии дети подожгли стог сена
29.08.2018, 9:20
Общество
Фотофакт
Потомки красного командира Ивана Строда и генерала Пепеляева в Якутске
29.08.2018, 9:15
Общество
Якутянин возглавил УФСИН Удмуртии
29.08.2018, 9:00
Происшествия
Количество лесных пожаров в Якутии выросло
29.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Среда 29 августа 2018
29.08.2018, 2:28
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VIII: Федералы
29.08.2018, 0:12
Происшествия
Экстра
Резонанс
Катастрофа с реками Якутии: названа официальная причина загрязнения
29.08.2018, 0:10
Политика
Кулаковская: Пришло время объединиться вокруг нашего лидера Айсена Николаева!
29.08.2018, 0:06
Общество
Сегодня день рождения руководителя, солиста оперы и гитариста
29.08.2018, 0:00
Культура & Образование
Неделя национальной безопасности: взгляд ученого ЯГСХА на проблемы и перспективы
28.08.2018, 21:28
Экономика
Начал работу Сангарский угольный разрез. Впервые за 20 лет
28.08.2018, 20:59
Культура & Образование
Завершила работу Летняя творческая мастерская АГИКИ
28.08.2018, 20:34
Столица
Якутскэнерго обращает внимание на низкую готовность потребителей к отопительному сезону
28.08.2018, 20:25
Желток
Фотофакт
Кэпсээ
Знамение в небе над Якутском — таинственные буквы в облаках
28.08.2018, 20:11
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
Отравление реки Вилюй в Якутии — как отличается цвет воды в разных улусах?
28.08.2018, 20:05
Культура & Образование
Инновационная образовательная сеть «Эврика» в Якутске
28.08.2018, 20:03
Экология
Кулаковский и экодуховность или почему будущее зависит от нас
28.08.2018, 18:42
Столица
В Гордуме прошло заседание рабочей группы по формированию бюджета Якутска
28.08.2018, 17:42
Происшествия
Резонанс
Приговор экс-сотруднице НХМ вынесут 31 августа
28.08.2018, 17:05
Столица
Мария Амыдаева: Верю, что Александр Саввинов будет работать во имя развития и процветания Якутска!
28.08.2018, 17:02
Происшествия
В сети «Ростелеком» в Якутске возникла аварийная ситуация
28.08.2018, 16:46
Экология
40 китайцев загрязнили реку Рэдэрга в Якутии
28.08.2018, 16:30
Происшествия
В Якутии спасатели вытащили пострадавшего, зажатого в микроавтобусе
28.08.2018, 16:11
Общество
График отключений электроэнергии на 29 августа 
28.08.2018, 16:06
Общество
Резонанс
Слух о продаже очищенной воды — это черный пиар! — глава Вилючана
28.08.2018, 15:49
Политика
Горожане – хозяева Якутска
28.08.2018, 15:39
Происшествия
В Якутии опрокинулась машина. Участники ДТП не помнят, кто был за рулем
28.08.2018, 15:17
Желток
Якутский регги-исполнитель Kit Jah приехал на съемки «Новой звезды» в Москве
Архив новостей
Политика
30 августа 2018, 0:55
144

Владимир Путин поддержал предложение Айсена Николаева о создании новых учебных мест

29 августа президент РФ Владимир ПУТИН встретился с временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

Айсен Николаев информировал президента о ходе подготовки в республике к новому 2018/2019 учебному году. Он доложил главе государства, что Якутия готова к открытию учебного года, все школы откроются вовремя.

Николаев подчеркнул, что образованию в республике всегда уделяется большое внимание, и выразил благодарность руководству страны за поддержку развития образования.

Лидер республики рассказал о работе по созданию новых учебных мест. Это актуально для республики, в которой рождаемость повышается.

«Детей у нас в регионе с каждым годом больше. В том же Якутске, я пять лет руководил городом Якутск, было 32 тысячи школьников, а сейчас их уже 42 тысячи, за пять лет – 10 тысяч», – сообщил руководитель региона.

Владимир Путин поинтересовался планами по созданию новых учебных мест.

Айсен Николаев проинформировал главу государства о реализующемся в столице республики проекте по созданию новых учебных мест с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

«Проект уже заканчивается, мы его начали в 2015 году. 12 социальных объектов, из них 4 большие школы, 5 крупных детских садов и 3 объекта культуры: дворец современного искусства, городской библиотечный центр и дворец детского искусства. Все объекты будут сданы в конце 2018 – в первой половине 2019 года», – сообщил он.

В итоге в Якутске будет создано как минимум 1 620 учебных мест.

Также Айсен Николаев рассказал об опыте реконструкции зданий под общеобразовательные школы.

«В городе Якутске есть достаточно много зданий, которые могли бы быть использованы под эти школы. Например, здания негосударственных образовательных учреждений, которые сейчас закончили свою деятельность, не прошли аккредитацию, но здания абсолютно для школ готовы, они могут в принципе при минимальной реконструкции уже к концу этого года начать детей принимать», – пояснил он.

Сейчас решается вопрос с тремя такими зданиями, что позволит создать ещё около тысячи учебных мест. Для этого понадобится порядка 600 миллионов рублей, однако трудность заключается в сложностях с региональным бюджетом, объём дефицита которого достаточно большой.

Ввиду остроты проблемы с нехваткой учебных мест Айсен Николаев обратился к президенту страны с предложением дать поручение правительству Российской Федерации о софинансировании регионального проекта.

«Это же хорошо, – детей у нас больше и больше. Город растёт, развивается, и, конечно, надо, чтобы дети учились в хороших условиях», – отметил он.

Владимир Путин положительно оценил планы руководства республики по созданию новых учебных мест, поддержал предложение Айсена Николаева и отметил, что даст поручение федеральному правительству предложить механизм софинансирования реконструкции зданий в Якутске для открытия новых общеобразовательных заведений.

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.08.2018, 15:12
Экология
Видео
Дождь из клопов шокировал жителей Якутии
29.08.2018, 15:10
Сахалыы
Эксклюзив
Тыгын Дархан уонна Лөгөй Тойон
25.08.2018, 16:31
Общество
Резонанс
«Нью Васюки» — заявления Петра Федорова высмеяли в якутском интернете
24.08.2018, 8:40
Желток
Фотофакт
До и после: Фото центральной площади в Среднеколымске
26.08.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Суд отклонил жалобу известного оперативника Бронислава Белюнаса
26.08.2018, 22:32
Политика
Экстра
Александра Саввинова пытаются выбить из выборов из… Перми
25.08.2018, 0:15
Происшествия
Фотофакт
Последствия аварии. Загрязнение Вилюя
27.08.2018, 8:32
Политика
Почему жители Пионерского должны избрать депутатом Гордумы Марианну Андрееву
27.08.2018, 8:14
Колонка
Эксклюзив
Ирина Хакамада о своих чувствах к Якутии и предстоящем мастер-классе
24.08.2018, 9:00
Происшествия
В Нерюнгри неосторожный курильщик устроил пожар в квартире
25.08.2018, 23:18
Республика
Через Малую Ботуобию открыто движение для грузового автотранспорта
25.08.2018, 23:02
Экология
Фотофакт
Жители Вилючана вышли на флеш-моб «Өрүс өллө, ыраас уута»
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Опрос
29.08.2018

Вы довольны смягчением пенсионной реформы? (опрос для жителей Якутии)

Экономика
29.08.2018

«Сахатранснефтегаз» свой профессиональный праздник встречает с новыми трудовыми достижениями

Видео
Экология
29.08.2018

Дождь из клопов шокировал жителей Якутии

Эксклюзив
Сахалыы
29.08.2018

Тыгын Дархан уонна Лөгөй Тойон

Эксклюзив
Происшествия
29.08.2018

Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?

Финансы
29.08.2018

Алмазэргиэнбанк повысил процентные ставки по вкладам

Резонанс
Политика
29.08.2018

Пенсионная реформа: жителей Крайнего Севера ждет сюрприз?

Культура & Образование
29.08.2018

Известные писатели приехали в Якутию