Владимир Путин поддержал предложение Айсена Николаева о создании новых учебных мест

29 августа президент РФ Владимир ПУТИН встретился с временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

Айсен Николаев информировал президента о ходе подготовки в республике к новому 2018/2019 учебному году. Он доложил главе государства, что Якутия готова к открытию учебного года, все школы откроются вовремя.

Николаев подчеркнул, что образованию в республике всегда уделяется большое внимание, и выразил благодарность руководству страны за поддержку развития образования.

Лидер республики рассказал о работе по созданию новых учебных мест. Это актуально для республики, в которой рождаемость повышается.

«Детей у нас в регионе с каждым годом больше. В том же Якутске, я пять лет руководил городом Якутск, было 32 тысячи школьников, а сейчас их уже 42 тысячи, за пять лет – 10 тысяч», – сообщил руководитель региона.

Владимир Путин поинтересовался планами по созданию новых учебных мест.

Айсен Николаев проинформировал главу государства о реализующемся в столице республики проекте по созданию новых учебных мест с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

«Проект уже заканчивается, мы его начали в 2015 году. 12 социальных объектов, из них 4 большие школы, 5 крупных детских садов и 3 объекта культуры: дворец современного искусства, городской библиотечный центр и дворец детского искусства. Все объекты будут сданы в конце 2018 – в первой половине 2019 года», – сообщил он.

В итоге в Якутске будет создано как минимум 1 620 учебных мест.

Также Айсен Николаев рассказал об опыте реконструкции зданий под общеобразовательные школы.

«В городе Якутске есть достаточно много зданий, которые могли бы быть использованы под эти школы. Например, здания негосударственных образовательных учреждений, которые сейчас закончили свою деятельность, не прошли аккредитацию, но здания абсолютно для школ готовы, они могут в принципе при минимальной реконструкции уже к концу этого года начать детей принимать», – пояснил он.

Сейчас решается вопрос с тремя такими зданиями, что позволит создать ещё около тысячи учебных мест. Для этого понадобится порядка 600 миллионов рублей, однако трудность заключается в сложностях с региональным бюджетом, объём дефицита которого достаточно большой.

Ввиду остроты проблемы с нехваткой учебных мест Айсен Николаев обратился к президенту страны с предложением дать поручение правительству Российской Федерации о софинансировании регионального проекта.

«Это же хорошо, – детей у нас больше и больше. Город растёт, развивается, и, конечно, надо, чтобы дети учились в хороших условиях», – отметил он.

Владимир Путин положительно оценил планы руководства республики по созданию новых учебных мест, поддержал предложение Айсена Николаева и отметил, что даст поручение федеральному правительству предложить механизм софинансирования реконструкции зданий в Якутске для открытия новых общеобразовательных заведений.