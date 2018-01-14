Владимир Путин: Победители конкурса управленцев «Лидеры России» будут включены в федеральный кадровый резерв

Из победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» будет формироваться федеральный кадровый резерв. Об этом в ходе встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств, состоявшейся в преддверии Дня российской печати в редакции газеты «Комсомольская правда», заявил президент РФ Владимир ПУТИН

«Что касается непосредственно этого конкурса, там действительно появляются очень интересные и талантливые молодые люди. И наша цель не только трудоустроить их куда-то конкретно, а помочь им в их развитии», – сказал Путин.

Все финалисты конкурса получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Владимир Путин уточнил, что гранты будут выделены не для трудоустройства. «Они для профессионального роста и для профессионального развития даются, для того чтобы они могли повысить квалификацию. Но я вам могу сказать, что уже сейчас в ходе этой работы и наши большие, крупные компании к ним присматриваются, и министерства, ведомства», – уточнил глава государства.

Напомним, финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» пройдёт в феврале 2018 года, по итогам которого будут определены 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны, главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы регионов, руководители крупнейших государственных и частных компаний, лидеры общественных и деловых ассоциаций.

Накануне нового 2018 года были определены 30 финалистов конкурса «Лидеры России» из регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе три участника из Якутии. Это Таисия БАТУЕВА и Гасан ГАСАНБАЛАЕВ из Якутска, а также Максим ТЕРЕЩЕНКО из Нерюнгри.

Еще несколько участников из ДФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2 691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 млн. рублей.

Открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» проводится Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по поручению президента России Владимира Путина.

Между тем, в Якутии начался сбор заявок на X Республиканскую деловую игру «Молодежь – инновационно-стратегический ресурс Республики Саха (Якутия) (МИНИСТР)», которая проводится по инициативе главы республики Егора БОРИСОВА с 2009 года. Игра стала реальной площадкой по формированию кадрового резерва республики. Заявки принимаются в срок до 1 февраля 2018 года. С подробностями можно ознакомиться здесь.