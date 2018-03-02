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Владимир Путин назвал три ключевых фактора повышения доступности жилья

В ходе оглашения Послания Федеральному Собранию РФ, президент страны Владимира Путин назвал три ключевых фактора повышения доступности жилья: рост доходов граждан, снижение ставок ипотечного кредитования и увеличение предложения на жилищном рынке.

По данным Путина, в 2017 году в России свои жилищные условия улучшили три миллиона семей. «Теперь нам необходимо стабильно выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшают свои жилищные условия. Это сложная, но решаемая задача», – поставил задачу президент.

Также Владимир Путин поставил задачу сделать ипотеку доступной для большинства российских семей, снизив среднюю ставку до 7–8 процентов. «Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7 процентам, это уж точно. За предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной», – подчеркнул он. В 2017 году в среднем в России выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10 процентов.

Президент напомнил, что в 50–70-е годы прошлого века в среднем в стране вводилось около 60 млн.кв.м. жилья в год. Сегодня в России ежегодно строится около 80 млн.кв.м. жилья. «Нам нужно взять новую высоту, стремиться к увеличению объёмов строительства с сегодняшних 80 до 120 млн.кв.м.в год. Если мы хотим, чтобы 5 миллионов семей в год получало новое жильё, то строить нужно 120 млн.кв.м.жилья», – поставил новую задачу Владимир Путин.

Между тем, в Якутии объём ввода жилья в 2017 году составил 634 590 кв.м. Значительный рост показателей ввода жилья связан с завершением адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» и с доступностью ипотеки. По данным статистики, средневзвешенная ставка на первичном рынке жилья опустилась до 9,71%. В 2017 году в Якутии кредитными организациями выдано 8 696 ипотечных кредитов, на общую сумму 21 млрд. 347 млн. рублей.

Кроме того, по инициативе Егора Борисова власти республика приняли решение продолжить работу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, а это 4 020  многоквартирных и индивидуальных жилых домов в 213 муниципальных образованиях Якутии. Напомним, действующая программа завершена в 2017 году, но по поручению Президента России Владимира Путина будет возобновлена с января 2019 года. Якутия предусмотрела средства в бюджете республики на продолжение этой программы уже в 2018 году.

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Фото из официального сайта Президента России.
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