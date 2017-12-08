Владимир Путин на примере Виктора Лебедева рассказал, как прессует российских спортсменов МОК

Президент России Владимир Путин в интервью Первому каналу рассказал о беспределе Всемирного антидопингового агентства, которое на протяжении двух лет терроризирует наших спортсменов на Олимпийских играх. В пример он привел двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Виктора Лебедева из Якутии, которого продержали в бункере для взятия анализа семь часов в ночь перед выходом на ковер.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета запретил российским спортсменам выступать на Играх в Пхенчхане. Исполком отметил, что комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида пришла к выводу о наличии системного манипулирования с допинг-пробами в российском спорте. В то же время россиянам разрешено выступить на Играх под олимпийским флагом — теперь они смогут участвовать только в нейтральном статусе после специальной комиссии.

Президент страны Владимир Путин заявил, что ехать на Олимпиаду или нет должны решать сами спортсмены:

«Это все выглядит как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение. Россия не будет ничего блокировать и создавать препятствий для тех спортсменов, которые в личном качестве хотят выступить. Ребята на протяжении всей карьеры готовились к этим стартам, для них это очень важно. Исходя из этих соображений, мы не будем никому запрещать и создавать препятствия для участия. Я тоже переживаю за ребят, многие из них мне знакомы. Каждый должен будет принять какое-то решение».

Глава государства не исключил возможности, что Международный олимпийский комитет будет создавать преграды для российских спортсменов и дальше. В пример он привел прошлогодние Игры в Рио-де-Жанейро, где выступал лидер сборной по вольной борьбе Виктор Лебедев.

«В отличие от других спортсменов наших будут проверять трижды. На прошлой олимпиаде одного из наших спортсменов, борца вольного стиля, проверяли прямо перед выходом на ковер, разбудив ночью. В итоге он потерял сознание», — сказал журналистам Владимир Путин.

Обладатель двух золотых и двух бронзовых медалей чемпионата мира Виктор Лебедев защищал честь России на Олимпийских играх в Рио весе до 57 кг. В ночь перед самым ответственным стартом его на протяжении семи часов продержали в бункере, чтобы получить анализы.