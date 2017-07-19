Владимир Прокопенко: Якутия остается одним из наименее криминогенных субъектов России

Якутия продолжает оставаться одним из наименее криминогенных субъектов России. Об этом заявил министр внутренних дел региона Владимир Прокопенко в ходе коллегии МВД. Подводя итоги первого полугодия 2017 года, он отметил, что в республике деятельность ведомства строится на внедрении новых методов работы и расширении полномочий.

«В текущем году наша деятельность строится с учетом новых полномочий в сферах борьбы с незаконным оборотом наркотиков и регулирования вопросов миграции. В рамках структурных преобразований были продолжены мероприятия по оптимизации. Воссоздано спецподразделение полиции «Гром», которое борется с организованной наркопреступностью», — отметил Владимир Прокопенко.

По его словам, в этом году у правонарушителей изъято 16 килограммов наркотиков, раскрыто 220 преступлений прошлых лет. Проведен большой комплекс оперативно- розыскных мероприятий.

С января по июнь в 23 районах Якутии на 6% снизилось число регистрируемых преступлений. Закреплена тенденция к уменьшению тяжких и особо тяжких преступлений.

Снизилось число так называемых «уличных» преступлений на 5,3%, правонарушений, совершенных несовершеннолетними, — на 4,1%, лицами в состоянии алкогольного опьянения — на 4,1%.