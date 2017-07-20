Владимир Прокопенко: Якутия, как и прежде, наименее криминогенна

20 июля под председательством министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майора полиции Владимира Прокопенко состоялось расширенное заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности за первую половину текущего года.

В работе коллегии приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) Виктор Хохрин, руководитель Администрации Главы и Правительства республики Фёдор Борисов, прокурор республикиНиколай Пилипчук, начальник УФСБ России по республике Алексей Пахомов,и.о. руководителя СУ СК России по республике Николай Алексеев, заместитель председателя Верховного Суда республики Любовь Летучих, Уполномоченный по правам человека Алексей Ефимов, руководители правоохранительных структур и территориальных органов внутренних дел МВД России на районном уровне.

В своем вступительном слове министр внутренних дел Владимир Прокопенко кратко довел основные результаты работы ведомства. Генерал отметил, что в текущем году сфера деятельности МВД была расширена в связи с введением новых полномочий в сферемиграции и противодействия незаконному обороту наркотических средств. Также было воссоздано спецподразделение полиции «Гром».

По итогам 1 полугодия т.г. республика, по-прежнему, входит в число наименее криминогенных регионов России. Главным итогом работы ведомства стало снижение числа граждан, погибших от преступных посягательств. Меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений, сократилось число уличной, подростковой и «пьяной» преступности.

Показатели МВД Якутии выше среднероссийскихпо раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств, изнасилований, разбойных нападений, мошенничеств, краж, в том числе, из квартир, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и экономической направленности.

Был обеспечен надлежащий правопорядок при проведении 267 публичных и спортивных мероприятий, что на треть больше в сравнении с прошлым годом.Значительно уменьшилось число погибших в результате автоаварий, в том числе, по вине нетрезвых водителей и с участием детей.

Почти в 2 раза улучшена результативность работы по выявлению участников организованных преступных групп и преступного сообщества -48, выявлено 2 преступления, связанных с организацией преступного сообщества.По раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, МВД Якутии входит в десятку лучших субъектов России.

В рамках реализации Федерального Закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» функционируют 104 народные дружины и 1 общественное объединение правоохранительной направленности.С помощью народных дружинников пресечено 93 административных правонарушения, раскрыто 4 преступления и обеспечен правопорядок при 14 крупных массовых мероприятиях. Внештатными сотрудниками полиции, закрепленными за участковыми уполномоченными, выявлено 340 административных правонарушений и 11 преступлений.

В ходе коллегии были рассмотрены негативные тенденции в оперативной обстановке на территории республики. С детальным разбором по ключевым направлениям выступил заместитель министра внутренних дел Владимир Климов. Подробно обозначили вопросы межведомственного взаимодействияруководители контрольно-надзорных и судебных органов республики.

Руководитель администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Фёдор Борисов, выступая перед офицерским составом, отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование Государственныхпрограмм Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2012-2019 годы» и «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», осуществляется в полном объеме.

Во второй части заседания коллеги были рассмотрены результаты работы отдельных подразделений с заслушивание руководителей.

Также в рамках проведения коллеги были награждены лучшие сотрудники полиции. Так, Указом Главы республики государственная наградаРеспублики Саха (Якутия) «Заслуженный юрист Республики»вручена полковнику полицииИвануРешетникову. Государственной наградой «За отличие в охране общественного порядка» Указом Президента Российской Федерации был отмечен начальник ОМВД России по Мирнинскому району Алексей Ощепков.

Медалью МВД России «За безупречную службу в МВД»награжден заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Гаврил Тарабукин. Благодарность МВД России вручена специалисту ОМВД России по Вилюйскому районуВладимиру Максимову.

За спасение утопающего медалью МВД России «За смелость во имя спасения» награжден участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Усть-Алданскому районукапитан полиции Михаил Жирков.

В завершающей части коллегии глава МВД по республике генерал-майор полиции Владимир Прокопенко поставил перед руководящим составом МВД ряд задач, требующих решения во втором полугодии 2017 года.