Владимир Ленин: интересные факты о Ленине

22 апреля исполняется 147 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина (Ульянова). Накануне этой даты будет интересно вспомнить интересные факты из жизни самого человечного человека.

1. Его отец, Илья Николаевич, был директором народных училищ Симбирской губернии. В 1877 году он получил чин действительного статского советника – гражданский чин 4-го класса, соответствовавший военному званию генерал-майор. Чин давал право на потомственное дворянство. Таким образом, Владимир Ильич был дворянином.

2. Владимир Ульянов был практически круглым отличником. Почему круглым? Потому что в его аттестате все же значилась одна четверка — по логике. Тем не менее это не помешало ему окончить школу с золотой медалью. Интересно, что директором гимназии в то время был Ф. М. Керенский – отец Александра Керенского.

3. В 1887 году Владимир поступает на юридический факультет в Казанский университет. Но уже на первом курсе был отчислен за участие в нелегальном студенческом кружке. Ему было запрещено учиться на дневном отделении. Пришлось сдавать экзамены экстерном, и в 21 год он стал самым молодым адвокатом в России.

4. В том же 1887 году в семье Ульяновых произошла трагедия. Старший брат Володи, Александр, был казнен за участие в заговоре на покушение Александра III. Никто из Ульяновых даже не знал о революционном настрое Александра.

5. Из-за вышеуказанных событий будущий вождь попал в полицейский список неблагонадежных людей, за которыми нужно вести надзор.

6. В детстве и юности молодого Ленина частенько застукивала мама, когда он курил. Его мать, Мария Александровна, всячески пыталась отучить сына от пагубной привычки, но безуспешно. Тогда она заявила, что сигареты являются лишней тратой для их небогатой в то время семьи. Именно это и стало железным аргументом – с курением Владимир завязал навсегда.

7. Впервые псевдоним «Ленин» был упомянут в 1901 году. Но к сожалению так и не известно настоящее происхождение самого прижившегося псевдонима (всего было 148 псевдонимов). На многочисленные вопросы Надежда Крупская отвечала: «Уважаемые товарищи! Я не знаю, почему Владимир Ильич взял себе псевдоним «Ленин», никогда его об этом не спрашивала. Мать его звали Марией Александровной, умершую сестру Ольгой. Ленские события были уже после того, как он взял себе этот псевдоним. На Лене он в ссылке не был. Вероятно, псевдоним был выбран случайно».

8. Ленин мог бы стать лауреатом Нобелевской премии мира. В 1917 году Норвегия выступила с предложением вручить Ленину Нобелевскую премию мира. Ходатайство было отклонено, так как срок приема заявок уже закончился. При этом, Нобелевский комитет заявил, что не будет возражать против вручения премии, если в России установится мир. Но начавшаяся Гражданская война не позволила Ленину стать Нобелевским лауреатом.

9. Знаменитый Орден Ленина был вручен несколько сотен тысяч раз за время его существования. Но сам Владимир Ильич получил лишь одну награду в своей жизни, а именно Орден Труда Хорезмской Народной Социалистической Республики, который ему вручили в 1922 году.

10. В честь вождя было придумано множество имен, которых называли своих детей в советское время: Владлен, Вилен, Владилен, Арвиль (Армия В.И. Лeнина), Арлен (Армия Лeнина), Варлен (Великая армия Лeнинa) и др.

11. Владимир Ильич очень любил покушать, но Надежда Крупская не особо-то умела готовить, поэтому этой работой занималась специально нанятая кухарка Елизавета Васильевна, да и в доме всегда была прислуга. Хотя сам Ильич был против выполнения только женщинами домашних обязанностей.

12. Ленин — один из немногих политических деятелей, кто не оставил после себя свою автобиографию или описал хотя бы несколько листов из своей жизни. Всё, что было найдено в его архивах после смерти, так это листок, в котором было написано пару строк о своем жизнеописании. Видимо он уже начал что-то делать, но руки так и не дошли. В тоже время, Полное собрание сочинений Ленина в СССР издавалось в 55 томах.

13. Из-за перегруженности и последствий покушения 1918 года, Владимир Ленин тяжело заболел. Чтобы его вылечить из Германии были вызваны лучшие специалисты. Все его болезнь вел сам Отфрид Ферстер, но это не помогло вождю. Состояние его здоровья только ухудшалось. Он скончался 21 января 1924 года в возрасте всего лишь 53 лет.

14. В 30-х годах 20 века портреты и скульптуры Ленина создавались с образа Иосифа Славкина, юриста, внешне очень похожего на Ильича.

Но однажды Н. К. Крупская заметила, что Славкин не так уж и похож на вождя революции. Славкина вызвали в ЦК и взяли с него подписку о прекращении позирования в образе Ленина.

15. В России имя Ленина носят более 5 000 улиц. Интересно, что иногда соседняя или пересекающаяся улица носит название жены Ленина – Крупской.

16. Всесоюзные Ленинские коммунистические субботники, приуроченные к дню рождения В. И. Ленина (22 апреля), проводились ежегодно. Они как бы знаменовали собой окончательный приход весны и использовались для подготовки к празднованию Первомая.