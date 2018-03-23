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23 марта 2018, 0:31
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Владимир Индигирский посвятил песню своей жене

В памятный день 18 марта музыкальный обозреватель и мелодист, автор и ведущий культурно-массовых проектов «Поющая Туймаада», «Бэби-шлягер», «Эхо тундры и тайги» Владимир ИНДИГИРСКИЙ дал юбилейный концерт «Сырдыы сырыт сурэ5им», посвященный своему 55-летию.
ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона был битком набит зрителями. Владимир Петрович пользуется большим авторитетом в музыкальном сообществе республики, и это чувствовалось уже в зрительном зале. Концерт разительно отличался от многих массовых мероприятий. Только живой звук, только настоящая музыка. Никакой «фанеры», никакой плюсовки, никаких искусственных, электронных голосов. Глоток свежего воздуха в океане сомнительной масс-культуры.
Удивительно, что свою коронку, полюбившуюся якутянам песню «Сулустар» на стихи П. ТУЛАСЫНОВА виновник торжества в серебристом костюме на фоне серебристого шара исполнил первым же номером. В сопровождении струнного оркестра «Арко-Артико» Филармонии Якутии в оркестровке Николая МИХЕЕВА. И с первого же номера зрители стали кричать: «Браво!». Таким образом, разогрев был достигнут моментально.

Вторым номером Владимир Индигирский спел свою песню «Тапталы кытта» на стихи И. ФЕДОСЕЕВА в том же сопровождении. Владелица сайта якутской песни «Ырыа кырдала» Лариса ТЫТЫГЫНАЕВА удовлетворенно заметила: «В 2009 году на своем творческом вечере Владимир Петрович не исполнил эту песню. И я тогда написала, что это ошибка».

Лирические песни сменились величественным и державным гимном Абыйского улуса. Оказалось, юбиляр написал его по просьбе земляков на стихи Карла НОВИКОВА. Произведение исполнил хор театра оперы и балета. Хормейстер – заслуженный деятель искусств РС(Я) Октябрина ПТИЦЫНА, однокурсница юбиляра. Концертмейстером выступил лауреат межрегиональных конкурсов Алишер САЛЕДИНОВ.

В течение вечера Владимир переодевался много раз. Выходил в разных образах: чёрном удлинённом пиджаке с бабочкой, северной одежде с оберегами, якутском камзоле с поясом и ножом, белом костюме с красной бабочкой, красном костюме с бабочкой и кушаком. И во всех этих образах он был блистателен и великолепен.

Хоры в этот вечер звучали щедро. Хор Филармонии Якутии исполнил песню Индигирского на стихи Степана ДАДАСКИНОВА «Мама, дай обнять тебя». Хормейстер Людмила ШУМИЛОВА. Концертмейстер отличник культуры РС(Я) Надежда КИСЕЛЁВА.
Еще один гимн — гимн Медцентра на стихи М. РЕШЕТНИКОВОЙ исполнили вместе два хора — хор филармонии и хор вокального отделения «Филамелла». Концертмейстер отличник культуры РС(Я) Светлана ВДОВЕНКО.

Динамичной «Тус хоту» Степана ВАСИЛЬЕВА в обработке для детского хора В. ИНДИГИРСКОГО охотно аплодировал зал. Аранжировка – В. ПОНОМАРЕНКО. Исполнил концертный хор «Айтал» ДШИ№2. Художественный руководитель В. Индигирский.
Этот же коллектив исполнил песню Г. ГРИГОРЯН и В. АЛДАНСКОГО «Готовы к учёбе и к труду».


Далее их сменил ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

Песню В. ПЕТРОВА и В. ИНДИГИРСКОГО «В берёзовой роще» бесподобно исполнила заслуженная артистка РС(Я) Феодосия ШАХУРДИНА. Концертмейстер лауреат межрегиональных конкурсов Алишер САЛЕДИНОВ.

Украсил вечер балетный дуэт «Китайская лунная песня» в исполнении артистов балета Сарданы САЙДЫКУЛОВОЙ и дипломанта международных конкурса артистов балета Тимофея ФЕДОТОВА. Номер исполнен в записи Владимира Индигирского.

Затем вновь на сцену вышел юбиляр, который исполнил свою песню на стихи Г. ДОХУНАЕВА «Абый». Партию на баяне исполнил Николай СТРУЧКОВ.

Молодежь была представлена выпускниками юбиляра разных лет. Выпускник хора мальчиков 2004 года Артём МИХАЙЛОВ (Г. СВИРИДОВ. «Петербургская песенка», концертмейстер Алексей СЛЕПЦОВ), выпускница-2016 Наташа ТРЕТЬЯКОВА («Былыттар» И. АЛЕКСЕЕВ – В. ИНДИГИРСКИЙ. Аранжировка Егора ОСТОБУНАЕВА),

выпускник-2015 Алексей ИВАНОВ («До5орбор» П. ТУЛАСЫНОВ – В. ИНДИГИРСКИЙ. Аранжировка Владимира ПОНОМАРЕНКО), Ньургуйаана ОРДАХОВА («Урун Хайа» И. АЛЕКСЕЕВ – В. ИНДИГИРСКИЙ. Аранжировка Егора ОСТОБУНАЕВА),

Анжелика ДМИТРИЕВА («Динь-динь-динь». Сл. и муз. Б. ЮРЬЕВОЙ. Аранжировка Владимира Пономаренко), Даяна ГУЛЯЕВА («Ийэлэр» Е. ВАСИЛЬЕВ – В. ИНДИГИРСКИЙ. Аранжировка Егора ОСТОБУНАЕВА), Толя БЕЛОЛЮБСКИЙ («Ийэ дойдум»). И. АЛЕКСЕЕВ – В. ИНДИГИРСКИЙ. Аранжировка Егора ОСТОБУНАЕВА)

Музыкальный обозреватель Владимир Индигирский отличается бережным отношением к музыкальному наследию республики, он трепетно хранит память о легендарных исполнителях прошлого. Вот и на своем концерте он нашел возможность для песенного мемориала памяти Марины ПОПОВОЙ и Анастасии ВАРЛАМОВОЙ

(«Обязательно вернусь» И. АЛЕКСЕЕВА — В. ИНДИГИРСКОГО в аранжировке Антона ИВАНОВА и «Памяти Анастасии Варламовой» Иван ЧИРКОВ – В. ИНДИГИРСКИЙ. Аранжировка Иннокентия ТЫТЫГЫНАЕВА).

Другом блоком стали посвящения песен юбиляром людям благородных профессий. «Эмчикке э5эрдэ» — «Благодарность врачу» на стихи П. ИЛЬЯХОВА. Исполнил ансамбль РБ №2 под аккомпанемент Николая СТРУЧКОВА.
«Учителю» на стихи Е. ВАСИЛЬЕВА исполнил ансамбль «Semrevoiz» педагогов ДШИ №2. Аранжировка Владимира ПОНОМАРЕНКО.

Во всем мире ценят пение мальчиков. «Русское поле». Инны ГОФФ – Я. ФРЕНКЕЛЯ прозвучало в исполнении ансамбль мальчиков «Песнялюбы». Обработка для ансамбля В. Индигирского.

Широкая душа Кола Бельды напомнила о себе в «Рыбацкой». Нанайская народную песню исполнил Петя САВВИН в аранжировке В. Индигирского.

Известный политик Михаил САННИКОВ исполнил песню «Сахам Сирэ» Н. ЧУОР — В. ИНДИГИРСКИЙ под аккомпанемент Николая СТРУЧКОВА.

Лихо исполнил песню «Написал казак…» Ю. ПЛАТОНОВ – В. ИНДИГИРСКИЙ заслуженный артист РФ и РС(Я), мэтр якутской эстрады Юрий ПЛАТОНОВ.




Зал щедро аплодировал песне «Оло5ум аргыhа» на стихи Павла СИВЦЕВА, которую Владимир ИНДИГИРСКИЙ посвятил своей жене Антониде КОРЯКИНОЙ, организатору культуры. Аранжировка Семёна ЧЕНЯНОВА. Юбиляр прошел в зал и вручил жене букет цветов.

Весь вечер в зале работала студия «КэмВидео», транслируя на экран фото и видео.


В финале вечера пела примадонна САХАЯ. Она исполнила песню юбиляра «Пусть прошлое свой замыкает круг» на стихи И. ПУТЯЕВА. И вместе они исполнили «Ба5а санаа» на стихи П. ТОБУРОКОВА, почти затерявшись в облаке фейерверка.

А далее очаровательная Василина КРИВОШАПКИНА, ведущая вечера, пригласила на сцену тех, кто желает поздравить юбиляра.



И на сцену поднялась толпа народа. Заместитель министра культуры и духовного развития Николай МАКАРОВ,

заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Лена ИВАНОВА,

заместитель главы города Якутска Евдокия ЕВСИКОВА, земляки из Абыйского улуса, деятели культуры и искусства, общественные деятели,

журналисты во главе с председателем Союза журналистов Якутии Галиной БОЧКАРЕВОЙ и многие другие. Как отметил замминистра Макаров, принято решение, что Владимира Петровича наградят Почетным знаком «Гражданская доблесть» во время декады работников культуры. А во время бенефиса все говорили слова восхищения и признания, вручали цветы, подарки и ведомственные награды. Это был триумф культуры, искусства, живой музыки.

Владимир Индигирский находится в прекрасной форме, он полон сил и энергии. Отметив юбилей качественным концертом, он продолжает работать во славу искусства, создавая новые музыкальные произведения, пропагандируя работы коллег и обучая детей и молодежь.

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Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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