Депутат Ил Тумэна, бизнесмен Владимир ФЕДОРОВ выдвинут на выборы мэра Якутска.

Об этом Владимир Юрьевич сообщил в соцсети.

«Сегодня вечером состоялась конференция регионального отделения партии «Родина», на которой было принято решение выдвинуть меня кандидатом в мэры города Якутска.

Я принял это предложение», — написал он.



Ранее эта партия выдвигала на выборы мэра Якутска Афанасия АЛЕКСЕЕВА, общественного деятеля и бизнесмена, владельца сети магазинов автозапчастей «Японец». Однако в связи с разорением банка «Таатта», где он держал свои расчетные счета, Афанасий Алексеев выбыл с выборов, не успев получить регистрации кандидата.

И вот, Владимир Федоров стал второй попыткой партии «Родина» участвовать в выборах мэра Якутска. Политик уже баллотировался на выборы мэра столицы в 2012 году, но проиграл Айсену НИКОЛАЕВУ. В 2017-м он поддержал повторное выдвижение НИКОЛАЕВА, и не принял участие в выборах. Нынче же решил побороться на досрочных выборах мэра столицы.

Ранее «Родина» выдвинула Владимира Юрьевича кандидатом в депутаты Ил Тумэна. Таким образом, 9 сентября он баллотируется дважды – на выборы мэра Якутска и депутата Ил Тумэна.

Напомним, что на досрочные выборы мэра Якутска «Единая Россия» выдвигает победителя праймериз Александра САВВИНОВА.

ЛДПР выдвинула Владимира ТЕППОРА.

Депутата Ил Тумэна Михаила ГАБЫШЕВА выдвинула «Партия за справедливость!».

КПРФ, СР и «Гражданская платформа» пока не назвали своих кандидатов.

Досрочные выборы мэра Якутска состоятся 9 сентября 2018 года.