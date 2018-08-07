Владимир Федоров отрекся от «Родины»

В городской избирательной комиссии полностью завершили работу по регистрации кандидатов в депутаты Якутской гордумы. По партийным спискам зарегистрированы 163 кандидата от шести партий, по одномандатным округам — 71 кандидат, сообщает ЯСИА.

Как пояснили ЯСИА в городской избирательной комиссии, на выборы в Гордуму зарегистрированы списки кандидатов от шести политических партий: ЛДПР — 27 кандидатов, «Единая Россия» — 29, «Родина» — 33, КПРФ — 24, «Справедливая Россия» — 35 и «Гражданская платформа» — 15.

В регистрации партийного списка было отказано «Коммунистам России» с 48 кандидатами. Причиной послужили недостоверные и/или недействительные подписи избирателей, число которых превысило 10% от общего количества подписей. Такое же решение было принято в отношении партии «За справедливость». «Аграрная партия» не представила подписи вовсе. В списках этих партий были заявлены 77 кандидатов.

На выборы в Якутскую гордуму по одномандатным округам зарегистрирован 71 кандидат. В их число вошли 11 самовыдвиженцев и 60 кандидатов от партий: ЛДПР — 15 кандидатов, «Единая Россия» — 15, «Родина» — 2, КПРФ — 6, «Справедливая Россия» — 14 и «Гражданская платформа» — 8.

В регистрации было отказано 9 самовыдвиженцам и 15 кандидатам от партий: четверо из них не представили документы, остальные не прошли проверку подписных листов.

Ранее возглавлявший партийный список на выборах в Якутскую городскую Думу от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Владимир ФЁДОРОВ 7 августа написал в ТИК заявление с отказом от дальнейшего участия в выборах депутатов ЯГД в составе списка кандидатов. В качестве причины отказа Федоров указал «несогласие с антинародными действиями руководства Всероссийской политической партии «Родина» на федеральном и региональном уровнях».

Таким образом, 9 сентября в избирательных бюллетенях по выборам депутатов в Якутскую городскую Думу жители столицы увидят шесть партий и 71 кандидата по 16 одномандатным округам.