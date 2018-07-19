Владимир Федоров и Алексей Лаптев в Москве

Председатель Совета якутского регионального отделения партии «РОДИНА» Алексей Лаптев и народный депутат Ил Тумэн Владимир Федоров, вместе вылетели в Москву для рабочей встречи в федеральным исполкомом партии, сообщается на сайте партии rodina.ru.

18 июля 2018 года в Москве прошла встреча руководства Исполкома партии «РОДИНА» с председателем регионального отделения партии в Республике Саха (Якутия) Алексеем Лаптевым и депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Владимиром Федоровым.

В встрече приняли участие член Бюро Президиума партии Алексей Рылеев, председатель Президиума Политсовета Марина Костычева, руководитель Управления регионального развития Исполкома Елена Ледовских.