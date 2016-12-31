Владимир Егоров: В объединении двух министерств есть множество плюсов

29 декабря 2016 г. министр образования и науки РС (Я) Владимир Егоров выступил в прямом эфире телепередачи “Актуальное интервью” на каналах НВК “Саха” и “Саха 24”.

В ходе эфира Владимир Анатольевич рассказал о своей деятельности до назначения министром образования и науки Якутии. В частности он отметил, что по окончании Московского госуниверситета работал в Смоленском учебно-тренировочном центре по подготоке персонала для атомных электростанций, а с 1996 года по приглашению Якутского госуниверситета в течение 17 лет проработал на кафедре математического анализа. Во время работы в Якутском госуниверситете Владимир Анатольевич много занимался олимпиадной деятельностью школьников, проводил консультации в различных районах республики и был председателем жюри предметных олимпиад. С 2013 года, когда он возглавил физико-математический форум “Ленский край”, упор был сделан на проектно-исследовательскую деятельность школьников и на олимпиадное движение, что уже дало свои результаты. Например, если в 2013 году из нашей республики был всего 1 призер всероссийской олимпиады, то в 2016 году стало уже 9 призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Также министр поделился, что с детства увлекался шахматами. Он является членом президиума шахматной федерации республики. В этом направлении Владимир Анатольевич организовал систему детских шахматных соревнований в республике, чтобы был четкий отбор на всероссийские и международные соревнования, систему подготовки детской сборной республики. В республике сейчас появились юные мастера спорта по шахматам и даже своя чемпионка мира. Напомним, что в 2009 и 2010 гг. якутская школьница Егорова Айыына стала чемпионкой мира по шахматам среди школьников.

Отвечая на вопрос телеведущего об объединении двух министерств, Владимир Анатольевич отметил, что в нашей республике всегда большое внимание уделяется образованию и науке. “Исторически сложилось так, что образование и наука на уровне министерств были разделены в нашей республике. Процесс объединения непростой. Во многих регионах России функционируют министерства образования и науки, и на федеральном уровне это так. В данном объединении есть множество плюсов, это возможность сквозного образования, получение рабочей профессии учащимися вмсете с получением общего образования. Также исчезают многие межведомственные барьеры. Многое ожидаем от этого объединения”, — сказал министр.

Отвечая на вопрос какие тенденции современного образования и науки наиболее актуальны, Владимир Анатольевич отметил, что образование и наука достаточно интересны в нашей республике. “У нас есть свои уникальные проекты и учреждения, например Институт мерзлотоведения, Институт физико-технических проблем Севера. В области образования — тот же самый физико-математический форум “Ленский край”, сейчас это Малая академия наук, который был организован впервые в России как уникальное учреждение по подготовке школьников к исследовательской деятельности. Нам нужно все это сохранить и развивать дальше. Кроме того, нам необходимо учитывать и современные тенденции. Стратегия 2030 социально-экономического развития нашей республики предполагает совершенствование человеческого капитала, в этом особенно важна роль науки и образования. Знания, которые имеются у человечества, очень быстро устаревают, и поэтому нынешним школьникам надо учиться не просто получать знания, но и учиться добывать эти знания и применять их на практике”, — резюмировал министр.

Также министр рассказал о предстоящих задачах и о проектах по всем направлениям работы. В профессиональном образовании интересный проект ожидается в марте 2017 года, это отборочный этап всероссийского соревнования Ворлдскиллс. В научной области предстоят комплексные научные исследования, приуроченные к 100-летию ЯАССР. В плане общего образования много интересных проектов, ближайший — это Азиатская физическая олимпиада, приуроченная к 100-летию народного учителя М.А. Алексеева.