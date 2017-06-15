Владимир Егоров провел прием по личным вопросам граждан

14 июня 2017 г. министр образования и науки Якутии Владимир ЕГОРОВ провел прием граждан по личным вопросам. С каждым гражданином Владимир Анатольевич вел обстоятельную беседу, дал конкретные разъяснения, по итогам чего по поставленным вопросам даны соответствующие поручения отделам министерства.

На приеме приняли участие первый заместитель министра Феодосия ГАБЫШЕВА и руководитель отдела кадровой работы и государственной службы Анна ГУЛЯЕВА. Среди обращений были вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации молодых учителей г. Якутска, обучением родному языку, начиная с дошкольного возраста и с работой республиканского Совета ветеранов педагогического труда.

Так, молодые учителя Средней общеобразовательной школы №26 г. Якутска Виктория Иванова и Ирина Бурцева рассказали министру о деятельности Ассоциации молодых учителей г. Якутска. Молодые педагоги выступили с предложением провести большое мероприятие для молодых учителей с приглашением коллег из регионов Дальневосточного федерального округа. Они выразили желание заручиться поддержкой профильного министерства: “Мы бы хотели продолжить нашу работу в более профессиональном и содержательном плане сплоченным коллективом, тем более что у нас есть опыт проведения мероприятий на республиканском уровне: творческий фестиваль молодых педагогов республики, республиканский конкурс “Мисс образование”, городской флеш-моб ко Дню учителя и т.д. Теперь нам хотелось бы провести такое мероприятие, на котором можно было бы делать конкретные проекты, узнать новые идеи в процессе обучения и хотели бы провести под эгидой министерства”.

Руководством министерства молодым учителям было рекомендовано акцентировать больше внимания на содержательную и профессиональную части работы и учебного процесса.

Учитель начальных классов Саха гимназии г. Якутска Татьяна Скрябина выразила обеспокоенность тем, что в детских садах и школах г. Якутска воспитатели и учителя стали меньше говорить на якутском языке: “Надо подробно учить якутский язык с детского сада и начальных классов. Буквари и учебники по родному языку надо глубже и подробнее рассматривать. Необходимо акцентировать внимание на изучение родного языка”.

Председатель республиканского Совета ветеранов педагогического труда Варвара Иванова (Зверева) рассказала об истории становления и деятельности Совета. Варвара Сергеевна проинформировала о том, что силами Совета ветеранов педагогического труда изданы 3 книги: “Великое счасть быть учителем”, “Учитель – интеллектуальный и духовный лидер”, “Возвращение к истокам” и готовится к изданию 4-ая книга “Обучение и воспитание – единый процесс”.

Личные приемы граждан, как форма обратной связи населения с властью, проводятся регулярно и призваны помочь гражданам в решении конкретных проблем. Вопросы, требующие дополнительного изучения и подготовки, были взяты в работу. По всем обращениям будут даны письменные ответы в соответствии с законодательством РФ.