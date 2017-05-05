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5 мая 2017, 23:07
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Владимир Егоров выступил на круглом столе по физике

Сегодня в день рождения Народного учителя СССР М.А. Алексеева  министр образования и науки РС (Я) Владимир Егоров принял участие в работе круглого стола “Проблемы и развитие физического образования”, организатором которого является Физико-технический институт СВФУ им. М.К. Аммосова. Круглый стол приурочен к 100-летию Михаила Андреевича и в рамках заседания Пленума Федерального учебно-методического объединения по УГСН 03.00.00 “Физика и астрономия”. В работе круглого стола приняли участие федеральные и республиканские эксперты по физике, президент Азиатской физической олимпиады господин Квек Леонг Чван, преподаватели и директора школ.

В ходе выступления Владимир Анатольевич поздравил участников круглого стола с 100-летием Народного учителя СССР, отметив о том, что развитие физико-математического образования и создание физико-математических классов в республике связаны с его именем. Отмечая важность значения физики в жизни, министр сказал: “Сейчас идет глобальная конкуренция в мире. И физико-математическое образование является именно той основой, на основе которой России нужно конкурировать в мировом экономическом пространстве. И наша республика, конечно же, тоже стремится внести свою лепту в развитие физико-математического образования в России. То, что мы проводим в эти дни Азиатскую физическую олимпиаду свидетельствует об этом”.

Далее министр остановился на проблемных моментах, приведя данные ЕГЭ по физике. В информации министра отмечается, что число выпускников, сдавших ЕГЭ по физике в 2016 году стал ниже чем в 2014 г.  и значительное количество школ выполнили ЕГЭ по физике ниже порога.  С такими школами ведется работа по повышению квалификации учителей. Владимир Анатольевич отметил школы, которые ежегодно показывают лучшие результаты, это – “Информационно-технологический лицей №24 им. Е.А. Варшавского” г. Нерюнгри, “Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского”, “Якутский городской лицей”, “Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова”, “Республиканский лицей-интернат”.

Говоря о кадровом обеспечении, министр отметил о наличии открытых вакансий учителей физики в Вилюйском, Булунском, Жиганском, Сунтарском, Нюрбинском и Усть-Алданском улусах. Во многих улусах, особенно в северных из-за малокомплектности школ и нехватке часов учителям физики приходится преподавать и другие предметы. Что касается повышения квалификации учителей физики, министр рассказал об актуальном сегодня проекте «5 шагов к 100-летию Народного Учителя СССР М.А. Алексеева». Проект реализуется с 2013 года Институтом развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II. В рамках этого проекта за прошедшие пять лет были проведены курсы повышения квалификации именно в тех улусах, школах, где работал Михаил Андреевич Алексеев. Это Среднеколымский, Горный, Вилюйский, Верхневилюйский улусы, также такие курсы были проведены и в г.Якутске.

Далее Владимир Анатольевич затронул олимпиадное движение. Он проинформировал об участии учащихся республики во Всероссийской олимпиаде школьников по физике за последние 5 лет, где лидерами в региональных этапах являются учащиеся Республиканского лицея-интерната. Наши учащиеся принимают участие и в международных олимпиадах по физике. Здесь нужно отметить участие Игоря Сивцева, учащегося Республиканского лицея-интерната в международной естественно-научной юниорской олимпиаде, где он прошел многоступенчатый отбор и попал в состав сборной России. В декабре 2015 года он завоевал серебряную медаль в Южной Корее, — отметил министр.

 

 

 

 

 

 

 

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Источник: Пресс-служба Минобрнауки Якутии.
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